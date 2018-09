Gregorio Dalbón: "Ella es la jefa de la banda... presidencial"

La decisión del juez Claudio Bonadio de procesar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita en la causa de los cuadernos de las coimas provocó, como era de esperar, un fuerte impacto en el sector político, los medios y las redes sociales.

Al respecto, Gregorio Dalbón, abogado defensor de la actual senadora, Cristina Kirchner, habló con el programa Cambio de aire, conducido por Eduardo Ripari, Mariano Bustos y Gonzalo Arroyo, en el 105.5 de MDZ Radio.

"El procesamiento tiene 600 hojas, así que tengo terminar de leerlo para poder darle un dictamen jurídico. De todos modos, esperábamos esto, no es nada que nos sorprenda. Es más de lo mismo, lo que pasa es que esto tiene connotaciones que van a tener ribetes injustificados en un juicio oral. Lamentablemente está lleno de irregularidades el procedimiento. Es más, lo marca Bonadio en una parte, donde dice que esta causa es 'una excepcionalidad' que rompe el molde", arrancó Dalbón.

-¿A qué se refiere Bonadio?

-A que es una causa distinta a otras, justificándose en la cantidad de gente que está presa y que estuvo más de diez días hábiles presa sin tener resuelta su situación procesal. Todavía no terminé de leerla por completa. De todas maneras, el idioma de Bonadio es tribunero, parecía escrita para un libro o para la prensa, no tiene mucha cuestión jurídica.

-En cuanto a la excepcionalidad, no hay dudas de que algo que hace a esta causa diferente es la cantidad de arrepentidos que prestaron declaración. ¿Qué opina sobre lo que han dicho los empresarios?

-Creo que lo que hicieron fue asesorados por sus abogados para buscar la libertad. Parece que como estrategia fue fantástica. En una causa que tiene vicios procesales, han hecho lo que corresponde: defenderse. Dentro de la defensa fue una buena idea buscar la figura del imputado colaborador, arrepentirse de algo y el día del juicio oral, sentados ahí que es lo que vale, no por la instrucción. Yo hubiera recomendado algo parecido.

-Y respecto del delito por el que se acusa a Cristina Fernández, la ubica en el mismo lugar que Julio De Vido, son jefes de una asociación ilícita. Es una acusación muy grave...

-Ella es la Jefa... siempre va a ser la jefa... de la oposición. Es la jefa de la banda... presidencial. Pero la Jefa de una asociación ilícita no. Todavía no han podido condenarla nunca por ninguna de las causas que tiene. Así que el principio de inocencia de Cristina está intacto.

-La actual senadora tiene fueros que la protegen. Llega el pedido de Bonadio al Senado y tiene un tiempo para expedirse...

-No, en realidad, los fueros están constituidos desde antes de Cristo. Recién comienzan a funcionar cuando hay una condena. Es decir que por prisiones preventivas no existe el pedido de desafuero, porque la prisión preventiva no esgrime una culpabilidad, una condena, sino simplemente una posición de un juez frente a un imputado. Pero de ninguna manera le da potestad al Senado de tener por condenada a una persona y que esa condena sea firme. Es una instancia del juicio como puede ser una indagatoria. No tiene mayor sentido pedir el desafuero por una prisión preventiva porque no es cosa juzgada.

-A partir de ahora. ¿cuáles serán los pasos que seguirá la defensa de la expresidenta?

-Primero analizar exhaustivamente para ver si el juez no ha cometido ningún delito porque por lo que veo puede haber un delito de prevaricato, porque esta vez se muestra el juez, esta es la primera vez que se muestra. Ha quedado desnudo. Lo vamos a analizar y a tratar de enmarcar en una apelación a su procesamiento. Y por supuesto seguir las instancias institucionales que corresponden, más allá de que para nosotros Bonadio es un juez arbitrario, que está por fuera del estado de derecho. Que fue inquisidor con Stornelli y cometieron delitos, etcétera etcétera. Nosotros vamos seguir dentro de la institucionalidad interponiendo un recurso de apelación que, de todas maneras la corporación judicial posiblemente confirme porque de eso se trata, de perseguir a la líder de la oposición más que del tema de las coimas. No hay una sola persona... salvo López, que dicen que dijo que la plata era de Cristina; no, que se la dio Cristina. Todos indicios, cosas que no se han podido probar. Pero bueno, es típico de Bonadio esto. Ella siempre la jefa, y está bien que sea la jefa.

