Gil Lavedra le responde a Gustavo Gutiérrez: "Difama y miente"

En medio de las tensiones en Cambiemos producto de la disputa entre Elisa Carrió y Germán Garavano, el dirigente mendocino de la Coalición Cívica Gustavo Gutiérrez arremetió esta semana en la Mesa MDZ (MDZ Radio) contra el exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra.

"En esto también tiene que ver el radicalismo, porque están metidos los negocios de (Ricardo) Gil Lavedra, abogado para los grandes deudores de la AFIP y que por otro lado representa a los chinos y a Electroingeniería por la represa que tenían los Kirchner en Santa Cruz", dijo.

Ante esto, Gil Lavedra -en un comunicado que envió a MDZ- salió a responderle. "Soy abogado de la UTE por la parte china, Gezhouba, y comencé a intervenir en el asesoramiento sólo después de que el gobierno modificara y aprobara la obra", sostuvo.

Además, el dirigente radical remarcó que "incluso consulté al Ministro del área antes de haber aceptado. ¿Cuál es el 'negocio' al que se refiere Gutiérrez?". "La ética no se proclama, se la ejerce y no es de persona de bien efectuar alusiones insidiosas y maledicentes", agregó.

La carta de Gil Lavedra

Señor Director:

Me dirijo a Ud. con relación a la entrevista que diera el Sr. Gustavo Gutiérrez en este medio.

El Sr. Gutiérrez dijo que la tensión de la diputada Lilita Carrió con Cambiemos tiene relación con el radicalismo y aludió a mis “negocios”, entendiendo por tales el haber representado a la AFIP en un juicio penal por defraudación contra Cristóbal López y, a la vez, el ser abogado de la UTE (integrada por Gezhouba y Electroingeniería) para la construcción de las represas patagónicas.

La ética no se proclama, se la ejerce y no es de persona de bien efectuar alusiones insidiosas y maledicentes. La palabra “negocios", dicha en ese contexto, alude a algo espurio, indebido.

No soy funcionario, no cobro ninguna jubilación, no tengo cargo político ni partidario. Vivo del ejercicio de la abogacía. Soy abogado de la UTE por la parte china, Gezhouba, y comencé a intervenir en el asesoramiento sólo después de que el gobierno modificara y aprobara la obra. Incluso, consulté al Ministro del área antes de haber aceptado. ¿Cuál es el “negocio” al que se refiere Gutiérrez?

No se pueden derramar suspicacias a la ligera que afectan la honra y la reputación de otra persona, eso no es combatir la corrupción, eso es difamar, mentir, lisa y llanamente.

Le agradeceré la publicación de esta carta como ejercicio del derecho de rectificación o respuesta. Me siento agraviado por los dichos falsos de Gutiérrez y quisiera, en ejercicio del derecho que consagra el art. 14. 1. de la Convención Americana de Derechos Humanos y para informar correctamente a su audiencia, que se publique esta rectificación en su página web.

Atentamente.

Ricardo Gil Lavedra

DMI 7.851.276