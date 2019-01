Gil Lavedra: "La Corte no convalidó el atropello institucional" en La Rioja

El jurista Ricardo Gil Lavedra, quién patrocinó el amparo presentado por Cambiemos ante la Corte para suspender en La Rioja la consulta popular sobre la reelección del gobernador, Sergio Casas, consideró ayer que el Máximo Tribunal “no convalidó el atropello institucional” en ese distrito, y aseguró que “el caso se configurará el domingo si se aprueba esa enmienda con el 35 por ciento del padrón”.

“La Corte Suprema no convalidó el atropello institucional de La Rioja. Pese a que se había cuestionado el trámite, la mayoría consideró que el “caso” recién se configuraría el domingo si se aprueba la enmienda con el 35 % del padrón. El domingo el pueblo dirá”, señaló Gil Lavedra a través de un mensaje publicado en la red social Twitter.

“Las boletas del No tienen que imprimirlas cada partido, no se aprobaron las presentadas, los fiscales no pueden controlar y se exige una mayoría inconstitucional”, remarcó el abogado y dirigente de la UCR.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló ayer la consulta popular convocada para el domingo por el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, quien busca habilitar su reelección, al desestimar por "inadmisible" un recurso de amparo presentado por dos diputados nacionales de Cambiemos.

En un fallo firmado por mayoría, con la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz, los miembros del máximo tribunal Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti rechazaron el amparo elevado por Cambiemos en una resolución que se dio tras recibir un dictamen de la Procuración General que consideró que el conflicto debía resolverse en el ámbito de la justicia riojana.