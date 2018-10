Gas: Frigerio se abre a escuchar la propuesta de la UCR

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, subrayó hoy que el Gobierno está "dispuesto a tratar de encontrar una solución al aumento de gas", aunque aclaró que eso debe ser "en el marco del Presupuesto" que apunta a lograr el déficit cero en el 2019.



"Es una medida que entra en vigencia el 1° de enero, con lo cual tenemos tiempo para tratar de encontrar una salida que no repercuta en un bolsillo ya castigado de la gente", sostuvo el funcionario nacional.



En declaraciones a Canal 26, el integrante del Gabinete remarcó que el Poder Ejecutivo va "a hacer lo posible para que esta medida que tiene que ver con cumplir los contratos, contratos que no firmó este Gobierno, pueda no impactar en los bolsillos".