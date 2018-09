Fuego por doquier: entre la corrupción, el profesionalismo y la suerte

La mayor parte de la atención periodística estuvo centrada en el Cerro Arco debido a la dimensión de un incendio que el fin de semana ya había alcanzado una superficie análoga a tres veces la superficie del municipio de Capital, por ejemplo. El dramatismo de las imágenes, la posibilidad de que empujadas por el viento Z-onda las llamas llegaran a las zonas urbanas -cosa que sucedió y fue controlada, se sumó a que el escenario elevado de las serranías permitieron que cientos de miles de personas pudieran ver la espectacularidad de la línea de fuego y el humo resultante que, por otra parte, invadió zonas pobladas y generó una lluvia de cenizas.

Sin embargo, en otros lugares también hubo focos de incendio. Los municipios, los bomberos de todas las dependencias, Defensa Civil y diversas áreas -integradas o amontonadas, pero juntas- dieron un combate esforzado y exitoso, al fin.

El caso de Guaymallén fue particular: llenó sus camiones cisterna con agua preventivamente y mandó solo la mitad de la flota recientemente adquirida al pedemonte, para colaborar con el foco que tenía mayor atención. Pero antes de que el sábado concluyera y mientras todos miraban hacia el oeste, al este del Gran Mendoza surgía un foco de incendio brutal, en los campos de Colonia Segovia y Los Corralitos. Tan potente fue, que cuando MDZ transmitía en vivo desde Papagallos mostró el naranja fuerte de las llamas en Guaymallén, que destacaban entre las luces del área metropolitana.

El incendio de Colonia Segovia visto desde Papagallos.

"Nunca había visto la cantidad de incendios que tuvimos", le contó a MDZ el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, quien -un día después y ya con las cenizas enfriándose- se animó a buscar los "por qué" de que se propaguen de esta manera tan vivaz y que resulte insuficiente cualquier esfuerzo para contenerlo, lo que hace que siga siendo crucial el factor "voluntad" de sectores de la población.

"Canales e hijuelas que llevaban agua y la gente pudo combatir espontáneamente los incendios hasta que llegaran los bomberos, cortafuegos y todo el personal municipal con las maquinarias para trabajar", relató.

Paradojas por donde se lo mire

El esquema que deja el testeo de los incendios en las zonas rurales es complejo. Interviene el desorden urbanístico, la descoordinación, la gente con cultura arraigada de quemar matorrales, pícaros con fósforos a mano, Zonda, pero también la inseguridad. En Colonia Segovia y otras zonas rurales los productores arguyen que deben prenderle fuego a los campos para desmalezarlos para no tropezar con malvivientes que los aguardan agazapados. Mito o verdad, la acción ofensiva/defensiva es una realidad y el argumento, una expresión a flor de piel en forma permanente.

Pero hay algo más:

¿Cómo puede meterse el Estado en fincas privadas para prevenir sus incendios? No es posible. Hay responsabilidades compartidas y cada uno las tiene en su nivel.

Pero llegó la hora de mostrar sus sensaciones personales y sus evaluaciones políticas. Así, pasó por lo urgente y lo importante en ráfagas,. como el Zonda. "A pesar del calor, nos corría un sudor frío por la espalda", graficó, mientras todo el mundo tenía su atención fijada en la montaña. La otra mitad de los camiones cisterna que habían quedado cargados sirvieron en los focos de los campos de Guaymallén. Pero el asunto de atender lo urgente no tiene por qué excluir analizar dos asuntos importantes, que también abordó Iglesias: los factores socioculturales que llevan a limpiar campos prendiéndoles fuego y los permisos para lotear otorgados por la vía de la excepcionalidad a las normas vigentes o, mejor dicho, por el atajo de casos que son sospechosos de corrupción.

Un tema que ha sido objeto de libros de autores como Maristella Svampa o de estudios, como los de la mendocina Sonia Roitman, se han centrado en el concepto de buscar vivir en grupos aislados de otros. Cada quien sabe cómo quiere vivir. El asunto es cuando el Estado se hace el distraido a la hora de regular con firmeza y peor: cuando se pone flacido en virtud de algún estímulo para sus gestores.

De algún modo, en Mendoza se ha criticado mucho a los asentamientos clandestinos de pobres, pero no tanto a los de gente con poder adquisitivo.

Sin embargo hoy ya el tema no pasa solo por discutir lo conceptual: con los barrios ya puestos allí en donde están, autorizados por quien haya sido que los haya autorizado y bajo qué circunstancia, el problema son las consecuencias y cómo abordar los problemas que han generado para sí y para el resto de la sociedad.

La falta de previsión y "lo otro"

Esta mañana en el programa "Uno Nunca Sabe de MDZ Radio, la presidenta de la Fundación Piedemonte, Brenda Junín, se quejó de la falta de actividad preventiva de parte del Estado en torno a los incendios en el pedemonte. Disminuyó la importancia de la responsabilidad individual de quienes puduieron dar origen al incendio porque, consideró Junín, que "el Estado es el responsable de tener una política de gestión de riesgos que entre otros factores, incluya a la educación" de la población en torno a cómo actuar en estos casos y "organice alas comunidades".

También dijo que no es cierto que no haya que lamentar pérdidas de importancia, porque "las pérdidas son enormes desde el punto de vista de la biodiversidad" de la zona pedemontana de Mendoza. Además, desde su mirada, prefirió no tanto abordar cómo muchos asentamientos se radicaron en la zona, sino que criticó a los barrios cerrados con argumentos de índole filosófico y sociológicos, aunque reconoció que esos emprendimientos han sido abordados, en sus momentos, "uno por uno" y no mediante una política integral, que recién ahora se está abordando en torno al tema.

"Tierra invadida"

El periodista Pablo icardi, este domingo, también abordó la problemática desde el avance de lo urbano sin las previsiones básicas. Escribió en MDZ: "El pedemonte es uno de los terrenos más extensos de Mendoza y también más frágiles. Los especialistas aseguran que era previsible un incendio, pero las consecuencias se agravan por la urbanización sin planificación. Hay planes y leyes que no se cumplen. A futuro esperan que el oeste del Gran Mendoza crezca demográficamente. El fuego es un alerta para hacerlo bien".

Y continuó Icardi: "Una de las claves es que la zona ha sido gobernada por décadas por los lobbies antes que por el Estado. Primaron los intereses económicos a los generales. E incluso la necesidad urgente de antes que la planificación. El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial incluye varios capítulos referentes al pedemonte y su manejo. Pero no es nuevo: ya existe desde la década de los ’80 una comisión específica que no ha tenido valor político y también una ley especial que determina como reserva (no restrictiva del todo) a una porción de la zona. Pero nada de eso tiene vigencia política".

Hacé clic para navegarlo: El mapa de los barrios privados de Mendoza.

La década loteada

Un informe elaborado por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se denominó "La década loteada" y definió con mapas, como los que podemos navegar en este informe haciendo clic, cómo ha sido la expansión urbana, en muchos casos de manera descontrolada y en otros, superando obstáculos legales por la vía de excepciones a las normas. Ese trabajo detalló los puntos cardinales d ela expnasión, de esta manera:

"Hay un importante crecimiento de los barrios privados y el resto de las urbanizaciones cerradas hacia el sur del Gran Mendoza, sobre todo hacia Luján (Drummond, Chacras y Vistalba). La segunda línea de expansión es hacia Maipú (alrededores de la calle Paso, Cruz de Piedra, Russell y Lunlunta).

Hay una tercera línea de crecimiento hacia Guaymallén, a ambos lados del eje que constituye la Avenida de Acceso Este (Rodeo de la Cruz, El Sauce Los Corralitos, La Primavera y Jesús Nazareno).

Y por otro lado hay una importante presión sobre el piedemonte, hacia el oeste. Esto se evidencia en Las Heras (El Challao), pero también más al suroeste de Luján, donde están las tierras vitivinícolas más cotizadas: Perdriel y Agrelo".

El mapa de abajo lo demuestra (hacé clic sobre la imagen):

Progresividad de la expansión de los barrios privados.

El Inferno del Dante

Marcelino Iglesias dijo que se vivió "un Inferno del Dante" en el campo en su municipio. Y también habló de crecimiento y desarrollo urbano, con las llamas pisándole los talones.

"Cuando asumimos paralizamos el crecimiento urbano discrecional, desmedido, sin ningún tipo de planificación en la zona rural. Pero pese a eso -dijo- había muchísimos otorgamientos brindados por las gestiones anteriores, que hacen que para que se normalice tengan que pasar muchísimos años".

Casualidad o no, obra del Diablo o de algún dios, justo el sábado se desarrollaba en el salón de usos múltiples del Mercado Cooperativo de Guaymallén una reunión sobre ordenamiento territorial con gente de múltiples organismos técnicos y científicos, además de productores y habitantes del cordón verde de esa comuna. Una paradoja. Pero los diagnósticos son múltiples y en algunos casos, han sido divergentes, explicó. De allí que "avanzar de una vez por todas", como se alega desde sectores que también están bienintencionados a la hora de reclamar la urgencia de lo importante, no es "salir y hacer", sino que se trata de saber qué hacer y dónde. Mientras eso ocurre, los lobbies económicos -como coinciden todos los sectores- siguen buscando sacarle ventaja a superficies de terreno cuya actividad agrícola ha quedado desvalorizada, a veces sin contar con factibilidad de electricidad, gas, escuelas, transporte público, seguridad y mucho más. Entre otras cosas, prevención ante catástrofes.

La vía por la tangente

Iglesias se refirió, sin atenuantes y fiel a su estilo, a las excepciones que se hacen a las normas vigentes para poder hacer estallar las áreas urbanas.

"Ya se deben haber enterado, porque se andan quejando, de que yo no les doy audiencias. Y no las doy porque cada una es una instancia para pedir que hagamos excepciones a la ley y a las ordenanzas", confesó el intendente del departamento más poblado de Mendoza.

Esto le ha valido, reconoce, ganarse "nuevos enemigos y perder algunos amigos". Pero en la evaluación de la experiencia de los incendios le permitió ver "algunas fortalezas y algunas debilidades". "Vamos a fortalecer en este tema a otras áreas del municipio y buscar un equipamiento adecuado para tener siempre disponible". Todo esto, hasta tanto las divergencias en torno al ordenamiento urbano se vuelvan convergencias para la acción.