Frenaron el curioso pedido de una senadora radical

A pesar de que hoy no está ejerciendo la docencia, la senadora radical Mariana Caroglio quiso acceder a un traslado de colegio, pero la Junta Calificadora de Méritos de la DGE se lo impidió.

Caroglio tiene un cargo de maestra de grado en el colegio Avelino Maure, de Godoy Cruz, desde el año 1991. Su intención era seguir su carrera docente en la escuela Eva Perón, que está ubicada en el Parque General San Martín, a partir de que termine su mandato como legisladora, a fines de 2019. Vale aclarar que hoy no cobra como maestra, ya que recibe la dieta como senadora.

Pero haber hecho el pedido en este momento le jugó en contra, de todas maneras. La mayoría de los integrantes de la Junta Calificadora consideraron que no podía optar a un traslado mientras se encuentre en condición "pasiva" en cuanto al ejercicio de la docencia.

La legisladora se quejó del bochazo de la Junta, aseguró que tenía el derecho de concursar por el traslado y hasta adujo que había una "persecución política" en su contra. "Me gritaron que era la madre del Ítem Aula. Por ser radical me siento hostigada, mientras que han habido muchos peronistas que han pedido lo mismo que yo y la Junta no ha dicho nada", expresó.

Caroglio se hizo presente hoy en el inicio de los concursos de traslados para el nivel primario, que se realizarán a lo largo de esta semana en el salón de la escuela Eva Perón, precisamente. Se trata de un evento multitudinario, casi tanto como el de cargos vacantes, que se hace en marzo. En este caso, para los traslados, participarán 1.244 docentes titulares que quieren irse a trabajar a otra escuela.

Lo cierto es que el caso de la legisladora oficialista y su presencia en el acto provocaron mucha polémica. Por ejemplo, se vio a los propios miembros de la Junta Calificadora discutiendo sobre los derechos de Caroglio, con el micrófono en la mano y a viva voz, en medio del griterío generalizado de los asistentes.

Aunque reunía los requisitos y aparecía en el orden de méritos para acceder al traslado, la Junta decidió por mayoría que no le correspondía el derecho de cambiarse de escuela. Se trata de un órgano colegiado tripartito en el cual el Gobierno no tiene mayoría. Apenas tres miembros representan a la DGE, hay otros tres que pone el gremio y cuatro que representan, por último, a los trabajadores de la educación, aunque ellos también son de extracción gremial.

Silvia Íñiguez, secretaria de Asuntos Legales del SUTE, afirmó que sólo dos miembros de la Junta votaron a favor de Caroglio. "La Junta informó que no se podía trasladar porque el estatuto docente no se lo permite. Quienes ostentan cargos electivos están en condiciones de pasividad y el docente tiene que estar activo", comentó Iñiguez, y agregó que la legisladora radical "fue asistida por dos abogados de la DGE que no pudieron refutar la decisión".

Sin embargo, Caroglio prometió que impugnará la decisión de la Junta. "Hablando con mi abogado, hay color para hacerlo", afirmó.

La senadora, quien al volver al aula tendrá por lo menos cuatro años más de trabajo en la docencia antes de alcanzar la edad mínima jubilatoria, adujo que quiere el cambio de escuela porque se ha mudado de casa y porque al final de su mandato como legisladora no quiere volver al "ambiente hostil con las compañeras del sindicato" que la esperan en el colegio Maure.

También dijo que concursó ahora por la escuela Perón en lugar de hacerlo cuando deje ser legisladora por temor a que entonces no haya vacantes en ese establecimiento.

Sin embargo, reconoció a la vez que el "ítem zona" del salario es más alto en la escuela Eva Perón: 40 por ciento, contra el 10 por ciento de la escuela Maure.

Sobre la legalidad del pedido, el decreto 313 de 1985, que reglamenta el estatuto docente, dice que "el solicitante deberá estar comprendido en la situación del artículo 3 inciso a" del mismo decreto. Dicho inciso detalla las características del personal docente en condición "activa".

Esta categoría le cabe solamente a los docentes en ejercicio, al personal en "uso de licencia o en disponibilidad con goce de sueldo", a miembros de Juntas de Mérito o Disciplina, a quienes desempeñan tareas en asociaciones profesionales de trabajadores de la educación y a los que ejercen una representación sindical.

Pero mientras el SUTE considera que el estatuto docente le impide a Caroglio cambiarse de escuela, la legisladora aduce que el escalafón del empleado público (ley 5811 de 1991) sí la habilita. El artículo 61 de esa ley no habla de traslados de escuelas, sino del derecho que tiene todo empleado a conservar su empleo original, "sin retribución", cuando desempeñe un cargo de mayor jerarquía.

El conflicto entre la legisladora y la Junta Calificadora de la DGE podría terminar en el escritorio de su máxima autoridad, Jaime Correas, si es que Caroglio insiste con impugnar la decisión de este lunes.

En ese ámbito hubo funcionarios que ayer afirmaron que el pedido de Caroglio no era cuestionable desde lo legal, aunque sí admitieron que pueden haber reproches desde el punto de vista ético.