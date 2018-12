Félix, candidato: “Mendoza necesita políticas de Estado”

El diputado nacional peronista Omar Félix sorprendió esta mañana al anunciar que competirá por la gobernación en 2019.

El sanrafaelino mediría así fuerzas con “compañeros” como Anabel Fernández Sagasti y Alejandro Bermejo, además de otros potenciales competidores del PJ por suceder a Alfredo Cornejo.

El acto de lanzamiento.

En charla con Cambio de Aire, en MDZ Radio, Félix dejó su visión sobre la actualidad y futuro de la provincia:

- ¿Qué lectura hace de la situación del país?

- Hay un panorama preocupante... la actividad económica ha caído más del 4% y el desempleo está casi en el 10%. Pero ojo: si se toman en cuenta la subocupación y los que buscan trabajo porque sus ingresos no les alcanzan, el porcentaje de gente con problemas laborales alcanza el 33%.

Por eso como propuestas primero hay que buscar aumentar el poder adquisitivo de quienes tienen trabajo, el cual ha caído notablemente Y por otra parte hay que generar trabajo para quienes quieren incor

porarse al mercado pero no encuentran oportunidades.

- ¿Cuál es su postura respecto de modificar la 7722 para impulsar la minería?

- En esto mi mirada es parcial ya que una de las actividades familiares que hemos tenido en el ámbito privado ha sido la minería. Yo entiendo la preocupación de la sociedad y la política debe hacer un esfuerzo grande por no manejarse con las encuestas. Porque eso nos lleva a prometer cosas que no son las que realmente pensamos. En esto los dirigentes no podemos dejarnos llevar por sociólogos o “campañólogos”.

– ¿Qué debería hacer al respecto el Gobierno?

- El límite a cualquier actividad es cuando se pone en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Podemos hacerlo bien cuidando el medioambiente? Además, si hablamos de recursos naturales no renovables como petróleo o minería hablamos de “las joyas de la abuela”, que son activos que no se recuperan más. Por eso los beneficios deben volcarse a generar actividades económicas que las reemplacen el día que no lo tengamos. Entonces, si vamos a hacer minería, tenemos que prever no solo el impacto ambiental, sino ponerle la condición de que la industrialización y los recursos deben quedar en la provincia.

- Si es gobernador en 2019, ¿qué tomaría de Cornejo y qué cambiaría?

- Para destacar, el ordenamiento adminitrativo. Para criticar, el traslado del déficit a gestiones futuras. En diciembre de 2015 se debían $15.000 millones y hoy debemos $50.000 millones. El ordenamiento está bien que se profundice, pero creo que gran parte de ese recurso debió aplicarse a hacer crecer la economía del sector privado. Si no logramos esto, la provincia será crónicamente deficitaria.

Otro punto a favor del gobierno de Cornejo es el impulso que le están dando a los polos TIC, y todo lo que tenga que ver con la tecnología.

- Pero el peronismo y la UCR en la Legislatura miran mucho las encuestas y no el largo plazo...

- Se necesita una actitud de estadista de parte del gobernador. Si él convoca a las fuerzas políticas a un consenso de políticas de Estado hacia el futuro, ahí estaremos para debatirlas. Tenemos que pensar un plan de riego tecnificado, de agregado de valor a la producción, y puesta en pie de sectores que la están pasando mal. Son cosas que los mendocinos debemos construir; tenemos que ponernos bajo un no para discutir, sino para acordar y trabajar para que se desarrolle sin que se mezclen los intereses políticos.

La entrevista completa a Omar Félix en Cambio de Aire, por MDZ Radio: