"Factor continuidad": datos que sí aportan para definir el candidato

En todas las encuestas de opinión serias, la imagen del gobernador Alfredo Cornejo está por encima del resto de las personalidades de la política mendocina. Mientras por un lado hay grupos que intentan "limar" la idea de "gestión exitosa" o, al menos de "gestión ordenadora", dentro y fuera de su alianza gobernante, los precandidatos que se mueven por dentro de Cambia Mendoza (o Cambiando Mendoza, el posible cambio de nombre) exhiben, filtran, dejan caer a la militancia y sus referentes departamentales, numerosos muestreos que buscan posicionarlos.

Cifras

En los últimos días han llegado a los periodistas e intendentes encuestas firmadas por reconocidas firmas de consultoría electoral y otros por extrañas firmas, desconocidas totalmente. Todos juegan al impacto público, centralmente, dentro del oficialismo.

Candidatos

A su vez, mientras el encuestador del Gobierno, Elbio Rodríguez, valorado por sus aciertos, aceptó en diálogo con MDZ Radio que el gobernador mide a seis personas, "más o menos", la definición parece estar entre dos, a lo que hay que sumarle un "polo opositor interno" que busca tensionar con el "factor Cornejo" para que no sea el actual mandatario quien elija, ya no solo a su sucesor -cosa que en los corrillos políticos aceptan que "será así"- sino a todas las listas que acompañen a ese aspirante a sucederlo.

Así, quedan a la cabeza dos nombres principales: Martín Kerchner y Rodolfo Suarez, mencionados por el propio Cornejo en reiteradas oportunidades. Uno por "muy trabajador" y el otro "por muy buen gestor".

Y de los cuatro restantes, Marcelino Iglesias y Tadeo García Zalazar no tienen una sucesión lógica definida en sus comunas, por lo que ya habrían decidido optar por ir por su reelección, más allá de la alta valoración que tienen en el electorado.

El contrapoder interno

Quedan dos. Y son dos díscolos que no aceptan el liderazgo de Cornejo: Julio Cobos y Omar de Marchi. Ninguno de los dos sería segundo del otro. Por ello, el reciente lanzamiento del lujanino y capo del PRO, como la difusión de cifras por parte del cobismo, aportarían a "equilibrar", como sus amigos dicen en privado, el fuerte poder de decisión que hoy por hoy tiene Cornejo, y conseguir que "su gente" esté en las listas para la Legislatura y el Congreso. De todos modos, está el resorte de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como herramienta. Pero quien la use, enfrentará al "dueño del poder", que es Cornejo, líder en imagen pública y acompañamiento social.

El consenso

Tal vez por ello el jefe comunal de San Carlos, que recientemente reivindicó su pertenencia -en duda- al Frente Renovador de Sergio Massa, junto al sindicalista Guillermo Pereyra, pidió "una candidatura de consenso". No todos pueden competir en igualdad de condiciones (recursos) en una PASO y la ambición de poder podría seguir haciendo que choquen los egos dentro de la multifacética alianza que gobierna Mendoza.

Seguir o cambiar el cambio

Mientras hacia afuera de Cambia Mendoza los partidos buscan saber si al electorado hay que ofrecerle un "borrón y cuenta nueva", hacia adentro está claro que el factor central es "la continuidad" de la gestión de Cornejo.

De allí que la irrupción de un trabajo realizado por la consultora Move, satélite al servicio de Jaime Durán Barba está en la mesa de los intendentes que responden al Gobierno, como definitoria en torno a quién apoyar.

Esta empresa, de presencia internacional, está sobrevolando y auscultando Mendoza para poder sacar una conclusión nítida en medio de tantas operaciones cruzadas con números que le dan ganadores siempre a los que encargan los sondeos. Ha trabajado en Brasil con Marina Silva, en Bolivia con el alcalde de La Paz, Luis Revillsa, con el PAN de México y con María Eugenia Vidal, puntualmente, además de con Cambiemos a escala nacional.

En un estudio de diciembre se centró en el "factor abrazo de Cornejo". Reconoce que muchos aspirantes a sucederlo tienen buena imagen y excelente intención de voto, pero analiza que quien sea visto como la continuidad, usando para la evaluación una cantidad de variables al consultar a la ciudadanía. Por ejemplo preguntó quien...

Es el más cercano al gobernador Alfredo Cornejo Es en quien más confía Alfredo Cornejo Garantiza la continuidad de lo que está haciendo Alfredo Cornejo Está más capacitado para resolver los problemas de la provincia

Evaluó a Kerchner, Iglesias, Suarez y De Marchi; dio la opción "otro" y tomó las respuestas a "ninguno" y no sabe, no contesta".

En los cuatro ítems le otorgó ventaja al ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, con debilidad en el cuarto punto y fortaleza en el primero y segundo. Aunque la pregunta en torno a "quién es en quien más confía Cornejo" dio un 37% de "ns/nc" y un 8% de "ninguno".

Este rubro del análisis, denominado "semánticas de los candidatos", arrojóm los siguientes resultados:

Guste o no, corresponda o no, se lo critique o respalde, el "dedo" de Cornejo tiene un poder inusitado en este contexto. Lo que la oposición interna y externa están tratando de construir es la amputación de ese miembro elector, pero no saben si el tiempo que resta hasta junio, en que hay que tener un candidato a gobernador con equipo formado y nombre instalado alcanza para tal trabajo de cirugía política

Como dato valga analizar desde dónde partió la actual diputada nacional Claudia Najul para darle un triunfo rotundo a Cambia Mendoza desde su rol de ministra de Salud: partió de 2 puntos de apoyo y obtuvo el 47% de los votos. Allí funcionó el "dedo", pero sobre todo la foto: a quien abrace Cornejo le transferirá -dicen los analistas- no toda su imagen en forma instantánea, pero sí consolidará una idea de gestión en equipo en un desierto de otras propuestas.

Las reelecciones

Con los datos de Move los intendentes oficialistas tampoco se animaron a discutir la decisión del gobierno mendocino -criticada y combatida desde el peronismo- de frenar las reelecciones indefinidas. Es que el acuerdo de la población con la medida dio 69%, el desacuerdo en 26% y los que desconcoen qué opinar son solamente un 4%. En este mismo punto, se consultó si Cornejo "se excedió o no" al tomar esa decisión: 62% dijo que "hizo lo que debía hacer". Y a pesar de estar de acuerdo con la medida, subió al 30% la cantidad de opinión que dicen que sí, que se excedió. Se duplica el porcentaje de gente que no sabe qué responder a esta última consulta.

Preferencias electorales

En cuanto a con qué sectores político partidarios siente afinidad el electorado mendocino, el resultado ofrece dos caras del peronismo y una supremacía de Cambia Mendoza (pero cuando se menciona a Alfredo Cornejo más que a Mauricio Macri).

El peronismo de Cristina Kirchner tiene un 19% de preferencias y "el de Bermejo y Félix" el 8%.

Protectora queda cuarta con igual cifra que el peronismo municipal y cerca, el FIT, cuando se menciona Nicolás del Caño como referente, con 7%. El ítem "ninguno" llega al 19%.

La geografía

El trabajo del estudio vinculado a Durán Barba hace un desglose geográfico que no han mostrado otros estudios filtrados a la prensa por los precandidatos. Da cuenta de la imagen, y no de la intención de voto de los precandidatos y del propio gobernador. A diferencia de los resultados anteriores obtenidos en campo, este trabajo se hizo mediante llamadas telefónicas durante los fines de semana.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suarez lidera en el Gran Mendoza (30%) seguido por Kerchner (29%). También Suarez lidera en la zona Centro de la provincia, que incluye al este y el Valle de Uco (20%), seguido por Kerchner y García Zalazar (15% ambos).

La diferencia del sur es lo que sorprende: allí Kerchner tiene un 41% de imagen "buena o muy buena", Suarez 16% y Tadeo G.Z. 8%.