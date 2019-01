Extinción de dominio: aseguran que el estado podría recuperar $300 mill millones

Al menos $200 mil millones se encuentran embargados por la Justicia en causas de corrupción. Así lo aseguraron desde el Ministerio de Justicia luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara la firma del decreto de necesidad de urgencia para impulsar el proyecto de extinción de dominio que permitirá decomisar, desde los tribunales civiles, distintos bienes y activos en varias causas penales.

El número surge de los expedientes en donde la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante. Ea cifra podría incrementarse si se le suman aquellas causas en donde ese organismo del Estado no interviene.

También se elevaría si se le suman las causas de narcotráfico. En diciembre pasado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que los bienes personales y dinero en efectivo que fueron confiscados de narcotraficantes en los últimos tres años implicaban unos USD 593 millones, el equivalente a la construcción de 17.500 viviendas.

Bullrich, consultada hoy por radio La Red, aseguró que una vez que entre en vigencia la extinción de dominio el Estado podría recuperar hasta 300 mil millones de pesos. "Es una cifra impresionante; yo no puedo luchar contra el narcotráfico si no le saco las cosas, y así les estamos sacando el capital de trabajo, porque los narcos no compran un avión porque les gusta volar, sino porque lo usan para transportar la droga", aseguró.

Con el decreto que anunció el presidente Mauricio Macri, el Estado podría hacerse de ese dinero a través de un juicio civil, sin necesidad de una condena penal. Pero la Justicia ha venido avanzando en estos últimos años con el embargo de bienes y la utilización por parte del Estado.

Entre los bienes incautados se encuentran los aviones y propiedades de Lázaro Báez, un yate y otros bienes de Ricardo Jaime, y otros bienes incautados en causas de corrupción.