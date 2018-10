Explosiva carta de Carrio a Macri y ¿un mensaje para Cornejo?

"La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desea verdad, justicia y condena", fue el incendiario mensaje de Elisa Carrió difundido en sus redes sociales. Allí, también ratificó el pedido de juicio político contra Germán Garavana, ministro de Justicia, por haber sostenido que no es positivo el desafuero de Cristina Kirchner ni la utilización "excesiva" de las prisiones preventivas.

En el mismo comunicado de Carrió, la diputada de Cambiemos señaló que "la falta de apoyo del vocero del radicalismo (sin dar nombres), como así también las distintas expresiones a mi supuesta ira, 'calentura' o improsperabilidad del juicio político, o como cuestiones de carácter estético sobre mi persona, provenientes de muchas mujeres y hombres de la política nacional, determinarán una demanda por discriminación y machismo aberrante".

Sobre esto último, Carrió no definió quién sería ese vocero del radicalismo. Consultado por MDZ, Gustavo Gutiérrez, representante de la Coalición Cívica en Mendoza, consideró que el destinatario no sería el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR. "Incluso después del cruce que hubo entre ambos, el tema quedó aclarado. Para mí hace referencia a otro vocero de Buenos Aires", sostuvo.

"No me guía el enojo ni la 'calentura', sino la necesidad de que Cambiemos cambie o no cambiará la historia", continuó Carrió en el comunicado, y finalizó: "Esto no es una amenaza, es una decisión colectiva e irrevocable".