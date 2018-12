Exigen "celeridad" en la investigación por abuso en el Senado

El senador radical Juan Carlos Marino negó hoy la veracidad de la denuncia de una empleada del Congreso que lo acusó ante la Justicia de abuso sexual, y avisó que renunciará a sus fueros para ser investigado, en medio de la oleada de presuntos casos de abusos que aparecen tras la acusación por violación de la actriz Thelma Fardín al actor Juan Darthés.

Aunque hasta el momento el senador no habló públicamente, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, informó esta mañana que habló con él y que le negó los hechos y le aseguró que renunciará a sus fueros para que se esclarezca el caso, tras la denuncia que le formuló la empleada Claudia Guebel por abuso sexual.

Sin embargo, Marino no puede renunciar a sus fueros, pero puede solicitarle a la Cámara que se los quite. Los fueros de un senador le dan sólo inmunidad de arresto mas no evitan que pueda ser investigado ni que deba prestar declaración. Por lo tanto, que el legislador se quede sin fueros sería sólo una postura simbólica.

Por su parte, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, exigió que la Justicia “investigue a fondo”. Guebel ratificó hoy públicamente la acusación que presentó el miércoles ante el fiscal Carlos Stornelli y aseguró que la denuncia de las actrices que acompañaron el miércoles a Thelma Fardín en su imputación por violación a Darthés, le "removió todo" y la decidió a revelar lo que le había ocurrido con Marino.

"Sentí mucho asco", declaró la mujer, tras la presentación del escrito judicial en el que aseguró que Marino le tocó los senos sin mediar palabra en una ocasión, en marzo pasado, cuando se hallaban solos en el despacho del legislador, y que le solía enviar "videos de índole sexual".

"Me removió todo ver a las actrices; y eso no es sólo en el ámbito de la cultura o las artes: se da también y primordialmente en el ámbito de la política, donde se juegan las relaciones de dominio y poder por excelencia", expresó hoy a radio Continental.

La mujer denunció también al jefe de despacho del senador, de nombre Pedro Fiorda, por el mismo delito y a otro empleado, de apellido Amarilla, con el que se desempeñó hace más de un año en la Cámara de Diputados y que ahora trabaja con el diputado Alfredo Olmedo.

Desde Cambiemos, Pinedo fue el primero en salir a pronunciarse sobre el caso al señalar que "hay un apoyo y un sostén total" de las autoridades de la Cámara para que se "castigue" este tipo de hechos pero advirtió que, si bien no se iba a hacer "una defensa corporativa", tampoco se iba a permitir "un linchamiento" antes de que la Justicia se pronuncie.

Naidenoff, en tanto, dijo que el oficialismo le va a “exigir a la Justicia que investigue a fondo porque se trata de delitos aberrantes y hay una necesidad de clarificar las cosas”.

“No hay ningún tipo de defensa corporativa ni en el interbloque ni en la institución del Senado de la Nación. El senador manifestó que está a disposición de la Justicia y por el tenor y la gravedad de los hechos denunciados, lo que amerita es celeridad en la investigación”, afirmó.

Desde la Unión Cívica Radical, el vicepresidente del partido, Federico Storani, adelantó que le pedirán explicaciones a Marino para que dé su versión de los hechos y después dejarán "actuar a la Justicia" para no caer en un "prejuzgamiento".

La denunciante, Claudia Guebel, de 52 años, comenzó a trabajar para Marino hace aproximadamente un año y consiguió el traslado a otra dependencia del Senado después de pedirle ayuda al titular del Inadi, Claudio Presman, de quien dijo ser amiga personal y tras contarle lo ocurrido. Además de desempeñarse como asesora en el Congreso, Guebel fue autoridad de la Convención Nacional de la UCR.

Debido a que el hecho denunciado habría ocurrido en el ámbito del Congreso Nacional, el caso quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Federico Delgado, que deberán ordenar las primeras medidas y tomar declaraciones a la denunciante y al acusado en los próximos días.