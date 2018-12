Espert: “Acá hay que dar vuelta todo”

Economista de larga trayectoria y reconocido como un jugador de peso del sector empresarial, José Luis Espert tiene decidido saltar a la política y competir por la Presidencia de la Nación en las elecciones de 2019 porque, según dice, en la Argentina "hay que dar vuelta todo, pero de forma gradual", apelando a "ideas con sentido común".

"Voy a hacer campaña diciendo lo mismo que digo desde hace más de 20 años. Si me votan asumo que el consenso para hacer los cambios que propongo está, y no hay duda que los voy a hacer si llego a ser Presidente", sostuvo en una entrevista con Télam.

Aunque por ahora no quiso abundar sobre posibles alianzas electorales, Espert confirmó que será candidato presidencial y adelantó que "pasado el verano", habrá novedades de la constitución de "un frente de varios partidos" en el que trabaja desde hace meses.

Según Espert, la Argentina atraviesa un escenario inédito para su historia reciente, sólo comparable con el de 2003 cuando "(Ricardo) López Murphy estuvo a punto de ganar las elecciones presidenciales", al salir tercero con el 16,37% de los votos.

"La gente, veo, está harta y no llega a fin de mes. Todo le sale caro, paga impuestos como loco, regulaciones que la enloquecen, y lo que se ve son empresarios, políticos y sindicalistas ricos y chorros", afirmó Espert.

Por este motivo aseguró que el país requiere de "un estadista" que "muestre (a la población) que este camino es inviable" y que sea alternativa a la "decepción" de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri.

En esa línea, su propuesta política es "avanzar en tres frentes de manera simultánea pero gradual: firmar un acuerdo de libre comercio bajando impuestos y el gasto público, y fundamentalmente, "ir dinamitando las leyes laborales que tiene la Argentina, importadas de la Italia de (Benito) Mussolini de hace 80 años, que hay que tirarlas a la basura".

"Acá hay que darlo vuelta todo. Por supuesto, hay que hacer una campaña diciéndolo de forma muy clara y, después, hacerlo de forma gradual. No podés hacer todo con un shock", admitió Espert.

Consultado sobre la dicotomía entre "shock" y "gradualismo", Espert explicó que si bien es necesario bajar impuestos "no se puede desfinanciar el Estado porque ya estamos en una situación límite", en la que "la deuda argentina llega a 80 puntos del Producto Bruto Interno (PBI)", y por esa razón que describe "hay que bajar el gasto también".

"Ahí hay un tema con el empleo público provincial. Ahí está el gran problema del gasto público en exceso", aseguró el economista.

Según Espert, el país lleva "70 años de decadencia económica" de la que también son responsables los "empresarios prebendarios que te cobran todo más caro que afuera con el argumento de que, de lo contrario, no se genera empleo", y "los sindicalistas que, supuestamente defienden a los trabajadores, y son todos millonarios, mafiosos y delincuentes".

"Creo que si acá no hubo una crisis de las típicas que tuvimos, que finalizaron con robo de depósitos o default de deuda, fue porque apareció el Fondo Monetario Internacional (FMI) y le puso 50.000 millones de dólares al Gobierno para que termine su mandato", afirmó el economista.

Pero sostuvo que el 11 de diciembre de 2019, cuando termine el actual mandato de Macri, hay que volver a hablar con el Fondo para que vuelvan a prestar el dinero necesario "para salir a renegociar lo que haya que renegociar".

"Más allá de las etiquetas que me pongan, de liberal, no liberal, de izquierda, de derecha, austriaco, no austríaco, de Chicago...quiero que me digan dónde está la falla lógica de mi pensamiento", finalizó.