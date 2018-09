Entre la victimización y el "esta vieja es peor que el tuerto"

Los argentinos podemos tener decidido quiénes son los inocentes y quiénes los culpables en todos los juicios de valor que tenemos abiertos sobre la realidad política, pero es la Justicia quien tiene por delante puntualizar quiénes son los responsables de las acusaciones concretas de comisión de delitos desde la política y sus socios empresarios. En este esquema, en la Argentina todos los sondeos de opinión, encargados por los diferentes sectores (y, por lo tanto, cada uno con su particular sesgo) coinciden en algo que es contundente: la grieta no es entre dos sino entre tres. Rige un sistema de tres tercios similar al que se percibió en la última campaña electoral presidencial en donde el peronismo fue dividido a las urnas y tuvo líderes en dos de esos tres espacios: Daniel Scioli y Sergio Massa. Ganó –como sabemos- Mauricio Macri, con un espacio que concentró no sin esfuerzo a sectores no peronistas y convenció a otros que, aun proviniendo del peronismo, juraron –de algún modo- no jugar más al eterno carnaval de cambiarse los antifaces elección tras elección y quedarse en un espacio que, al final, es denominado “ni peronista ni radical”, pero que tiene cuotas de ambos y de muchos más que antes no habían estado en la política.

Faltan nada menos que 14 meses para las elecciones presidenciales, pero el proceso se ha desatado con tanta fuerza como incertidumbre (palabra ésta útil aun para describir el paisaje político, aunque los mercados la hayan ultrajado).

Uno de los tres tercios carece de liderazgos y todavía falta que catalice qué ideas, sectores, protestas o propuestas canalizará. Es posible que resulte un espacio hijo del kirchnerismo a través de movimientos sociales que terminen por consolidarse alrededor de la figura del papa Francisco y sectores sindicales. O un brote del macrismo que –en tal caso- aparecería como una escisión y por lo tanto lo dañaría, ya que ese tercio sigue consolidado alrededor de un mismo –aunque desgastado- líder, que es el presidente Macri. Aunque también puede ser un espacio antipolítico, curiosamente resignificado por un espacio que denuncia a la antipolítica, como es el trotskismo, aunque parece ejercerla desde una sistemática prédica antisistema. O bien por el libertarismo, la exacerbación liberal que ha conseguido simpatía en los medios y empatía en los más jóvenes que buscan cambio político y contundencia simbólica, aunque por derecha. Pueden haber otros que llenen ese tercio que hoy carece de líder y el peronismo, siempre, es candidato a tener con quien llenar el espacio vacío, aunque los radicales tradicionales están buscando desde la provincia de Buenos Aires una posición desde la cual indicar que “no está muerto quien pelea” y darle nuevamente impulso a algún espacio de lo que antiguamente se alineaba en una socialdemocracia y que gusta llamarse “progresista”, aunque esta calificación también haya sido víctima de manoseos.

El ring principal sigue ocupado por dos: el macrismo y el cristinismo.

Macri, golpeado por la situación económica, cierta impericia propia y el desgaste de los múltiples frentes abiertos. Cristina Fernández de Kirchner, acusada desde el Código Penal, sin embargo se erige como la referente más fuerte del peronismo y sus alrededores. Ambos pueden ser víctimas de efectos búmeran: el Presidente y los suyos, de las investigaciones por corrupción que han malherido a su entorno empresarial hasta el punto de llevar a muchos de quienes lo sustentaban a la cárcel por haber hecho negocios con los anteriores gobiernos. Y la expresidenta, porque su victimización ante las múltiples acusaciones de haber cometido delitos le dan escenario interno en su espacio político, pero también la limitarán a desfilar por los Tribunales más que por el país en actos que puedan catapultarla una vez más a la presidencia.

Aun así, para el cristinismo el escenario es el de una montaña rusa. En su victimización política intenta ponerse a la par de Lula y Dilma. Sin embargo, la semana pasada el teórico de la izquierda brasileña, amigo real de ambos expresidentes brasileños, Frei Betto, fue muy duro con la corrupción durante un dialogo en la “Mesa MDZ” por MDZ Radio. El teólogo castigó a la corrupción y a los gobiernos que se preocuparon “más por llegar al poder que por tener un proyecto de país”. Diferenció los casos de Brasil y con ello puso en evidencia diferencias insalvables aun dentro de los espacios que dicen ser monolíticos. Argumentó contra el “Socialismo del Siglo XXI” y las consignas como “Otro mundo es posible” porque, dijo, detrás de ellas no había otra cosa que conquistar el poder y generar más consumismo. Y al hacerlo separó los tantos, apuntó contra Venezuela, Nicaragua y un sector del PT “que efectivamente sí fue corrupto”, como dijo. En ese esquema de posar como “perseguida por la derecha”, Cristina no entra en un esquema análogo al de Lula. A uno y a otra se los acusa de niveles de corrupción personal distinto y en situaciones judiciales totalmente diferentes. Por otro lado, el cristinismo y el kirchnerismo centraron su eje en Venezuela, mientras pelearon con potenciales aliados en forma permanente, como fueron los gobiernos de Michelle Bachelet en Chile, José Mujica en Uruguay y hasta marcaron fuertes diferencias con Dilma Rousseff en el poder. Tal vez pocos recuerden que Argentina era enemiga hasta de sus amigos, pero así fue. Y tal vez tampoco se recuerde aquella afirmación del uruguayo: “Esta vieja es peor que el tuerto”.

Frei Betto dio la definición más clara que pueda haber parido el análisis político, aun siendo parte de un lado de la grieta: "La inmoralidad de la izquierda dio origen a una derecha moralista".

Con los tres tercios vigentes, queda mucho por definir en torno a uno de ellos. Aunque hay algo claro que también lo dijo uno de los personajes del libertarismo en MDZ Radio en la semana, Javier Milei, y es que no quieren participar en política sino destruirla; que no quieren sumarse al Estado sino desintegrarlo. Todo, con un colorido manual teórico que en la práctica es una especie de trotskismo pasado de vueltas hasta llegar al otro lado. La mirada estará en la reacción de la sociedad “independiente” que, al final, nunca lo es del todo y construye con los materiales que deja al alcance de su voto la misma política de siempre.