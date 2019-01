En el segundo día del Mendotran, Mema salió a aclarar dudas

Luego de que la primera jornada del MendoTran generara rechazo en los usuarios, este jueves el gobierno provincial salió a transmitir tranquilidad a los usuarios. Ayer se tomó la decisión de eliminar el pago de pasajes por una semana y el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, aclaró que eso significa un esfuerzo de entre 25 y 30 millones de pesos por parte del gobierno.

"A partir de ayer a las 18 y hasta el último recorrido del miércoles 9 de enero no hay que pasar la tarjeta por el lector. A las personas que le pasaron la tarjeta por la máquina, se les descuenta. No hay que pasar la tarjeta", explicó el funcionario en MDZ Radio.

Luego de la experiencia del primer día, Mema aseguró que este jueves "se aumentaron algunas frecuencias y se extendieron un poco algunos recorridos" pero sin realizar grandes modificaciones.

Además, habló sobre la confusión que generó en los usuarios el hecho de que los colectivos sigan circulando con los colores del anterior sistema. "Los contratos se firmaron ultimo día de noviembre. Se empezaron a pintar desde entonces, pero la logística implica ver cuántos colectivos se pueden frenar para ser pintados. Decidimos tener mayor cantidad de colectivos en servicio que pintarlos. Ahora llegan colectivos nuevos que ya están pintados", manifestó.

En este sentido, subrayó que no es que no querían tener todas unidades identificadas, sino que para pintar todos los colectivos era necesario cortar el sistema de transporte durante 15 días. "Se hace a medida que está dentro de nuestras posibilidades", expresó.

Otro punto que fue criticado por los mendocinos es la mala señalización de las paradas de ómnibus. Mema adjudicó eso a que antes de fijarlas necesitaban determinar los recorridos. Además, dijo que ya están comprado los caños identificatorios y que el fin de semana comenzarán a colocarlos en la ciudad de Mendoza.

Por otro lado, reconoció que pueden existir errores las simulaciones de Google Maps y dijo que trabajan para corregirlos. "Hemos ido achicando el margen de error, pero una vez que se hacen cambios tardan 72 horas en replicarse", manifestó.

"Por eso también hemos puesto a disposición en formato PDF todos los recorridos calle por calle", adhirió. En este sentido, reconoció que se podría haber comunicado mejor los cambios pero subrayó que es imposible llegar al 100% de los usuarios.

"Sabíamos que íbamos a fallar a comunicarle a todos pero podríamos haberlo hecho mejor, tenemos humildad en eso. Quisimos llegar a la mayor cantidad de personas", aseguró Mema.

Además, adhirió que no apostaron solo por una App porque saben que las personas mayores no tienen acceso a esas herramientas. "Tenemos 100 personas informando en el Gran Mendoza, puestos fijos, teléfonos gratuitos para hacer consultas. Pero por más que pusiéramos 5000 personas a informar, no íbamos a poder llegar a todos. La falla podía ser menor, pero sabíamos que iba a existir porque tenemos 350 mil usuarios", concluyó.

Por último, dijo que no hay dudas de que los recorridos pueden modificarse para ser optimizados. "Hasta octubre del año pasado se modificó el sistema que se licitó en 1990. Esto es así y seguirá siendo así. Todos los días se pueden hacer modificaciones. Se mantiene y se va a mantener eso. De eso se trata, es un sistema vivo con 350 mil usuarios, 89 millones de kilómetros y 207 recorridos", sostuvo.

"Durante este mes vamos a empezar a instalar el sistema SUBE en los colectivos. Ambos sistemas van a convivir hasta abril. Costará aproximadamente entre 50 y 60 pesos. Lo bueno es que en eso vienen dos viajes en descubierto", explicó Mema en MDZ Radio.

