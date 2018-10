El video de Lanata: Cristina presa, su enamorado y Menem impune

El comienzo del habitual monólogo de Periodismo Para Todos tuvo como foco los Juegos Olímpicos para la Juventud, que fueron inaugurados este sábado en el Obelisco, y la presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, al Congreso. Jorge Lanata le puso una cuota de humor a ambos temas para luego sí meterse de llenó en un tema serio.

"Hablando un poco en serio, hubo un papelón judicial y otro que quizás esté por venir. Por un lado, la Sala 1 de la Cámara de Casación formada por Eduardo Righi, Liliana Catucci y Carlos Mahiques, absolvió a Menem en la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia en 1995".

"Menem había sido condenado en todas las instancias a siete años y medio de prisión. El juicio llevaba 23 años y nunca terminó porque fue el mismo Congreso y la Justicia quienes se encargaron de dilatarlo. Menem fue, durante ese período, un brazo útil a la hora de votar para cualquiera. La Cámara ahora lo absuelve, no por inocente sino porque paso mucho tiempo".

"En el voto de Mahiques muchos vieron abrirse una puerta para algunas de las causas contra Cristina, cuando el juez dice que no alcanza con haber sido presidente para presumir que se estaba al tanto de todo".

"El juez, por último, detalló que “si bien es claro que en su carácter de Presidente de la Nación ostentaba una posición de especial relevancia y preeminencia, no es jurídicamente admisible que de esa sola circunstancia se derive su responsabilidad penal por la actuación dolosa o culposa que pudo caberle a cualquiera de sus subordinados o integrantes de los organismos de la administración”.

"Si el voto de Mahiques es parte de algo más, podría agregársele la supuesta operación del Gobierno para revertir la doctrina Irurzunincorporando a la fuerza a la Cámara Federal a los jueces Bertuzzi y Bruglia".

"Eso explica la reacción de Carrió con las declaraciones de Garavano. El ministro de Justicia había dicho que no le gustaba la idea de un ex presidente preso. Y Carrió le pidió juicio político. Se puede pedir eso por una opinión? No, podría pedirlo si logra probar que hay una serie de sucesos que se conectan".

"Un amplio sector del gobierno no quiere a Cristina presa, cree que su única oportunidad electoral es competir con ella. A la vez, están preocupados por Iecsa, Calcaterra y Odebrecht y lo que puede pasar con los avances de Bonadío".

“Yo vengo diciendo desde hace años que Cristina tiene que estar presa. Creo que la Justicia tiene un rol docente. Sería bueno para nuestros chicos y sería bueno para la historia argentina que Cristina vaya presa”.