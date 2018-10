El sistema electoral se resetea para hacerse notar en el 2019

Aunque no figuraba en los planes de la modernización del Estado, al menos entre las prioridades, lo cierto es que a la Justicia Electoral también le llegó la hora de aggiornarse capitalizando las enormes posibilidades que ofrece la informática.

Desde el mes pasado, la Cámara Nacional Electoral actualiza su histórico software con el que, entre otras funciones, conforma el patrón, determina las autoridades de mesa y traza los circuitos de votación. El flamante Sistema de Gestión Electoral (SGE), desarrollado por la UTN de Córdoba, viene a jubilar al implementado en la década del '90, el cual al cabo de los años iba siendo ajustado para no colapsar.

El nuevo programa, a estrenarse en los comicios de 2019, supone varias ventajas, tanto desde lo operativo como de garantía de mayor transparencia y precisión en la información. Además de sistematizar, automatizar, integrar y agilizar los procesos claves del sistema nacional electoral, la mayor aspiración del SGE es que el día de la elección se puede identificar a cada votante en base a sus datos biométricos, a través de la huella dactilar, prescindiendo del DNI. Aunque esto, bajemos las copas, difícilmente se pueda aplicar en forma generalizada el año que viene.

Al SGE irá ahora la información que genera el Registro Nacional de las Personas: cambios de domicilios, fallecimientos y nuevos DNI; base fundamental con que posteriormente se generan los padrones de los comicios municipales, provinciales y nacionales.

Lógicamente, toda esta actualización supone cambios que los votantes percibiremos más cerca de la fecha de las elecciones, cuando chequeemos los padrones y veamos si, por ejemplo, dejamos de votar donde los hicimos siempre. En la mayoría de los casos, estos lugares no cambiaron desde el retorno de la democracia.

Otro impacto significativo será en la selección de las autoridades de mesa, evitando caer en los mismos de siempre, ya que con información actualizada se ampliará la base de aquellos que reúnen las condiciones para cumplir esa responsabilidad ciudadana.

Mientras se avanza en el proceso de capacitación, los instructivos ya fueron enviados a los juzgados electorales de todo el país, con lo que se presume que en 2019 ya se notarán los primeros cambios. Aunque no todos, claro. Es que este contexto de imprescindible actualización informática da pie para reactivar el recurrente debate por el voto electrónico, una opción que tiene tantos defensores como detractores, no sólo en la Argentina.

Otra definición clave es definir si se pretende imponer el voto electrónico o la boleta electrónica. Luciano Meléndez, business development manager de seguridad Logicalis Argentina, lo explica mejor: "La boleta electrónica no utiliza computadoras para almacenar los resultados al momento, si bien se basa en el uso de la tecnología RFID (Radio Frequency Identification), para el almacenamiento del voto. También está impresa, lo que permite un control por parte del elector... En el caso del voto electrónico, este no tiene el respaldo del papel".

Son las vulnerabilidades de este sistema lo que todavía frena su aplicación en el país. Casos como los de Alemania y Estados Unidos, con años de experiencia con este método, encienden alguna alarma. En el primer caso, antes de las elecciones del 2017, el Club de Computación Caos estudió el software PC Wahl (que recolecta y categoriza los votos) y detectó una serie de fallas. Tras la denuncia y los ajustes pertinentes, se pudo menguar su impacto.

Mientras que en EE.UU., un grupo de hackers detectó fallas "impresionantes" en máquinas de votación utilizadas en 23 estados, algunas reportadas hace más de una década.

Para Meléndez, "cuantas más pruebas y correcciones se realicen sobre un software, menor es la posibilidad de fallas, que en este caso pueden convertirse en fraudes. El uso de sistemas de código abierto o sujeto a pruebas por parte de la comunidad experta, puede aportar confianza en todo el sistema".

Lo único que está fuera de discusión es que aún no se ha logrado el sistema perfecto. No obstante, el avance innegable -e imparable- de la tecnología en nuestras vidas lleva a que no podamos hacernos los distraídos y sea necesario discutir cómo hacer más eficiente el proceso electoral.