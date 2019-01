El periodista que avala la teoría del suicidio de Nisman

El periodista Pablo Duggan, autor del libro "¿Quién mató a Nisman?", explica su tesis, contraria a la de la mayoría de los medios, la impulsada por EEUU e Israel.

¿El fiscal Alberto Nisman se suicidó o lo asesinaron? En contra de lo que sostienen la mayoría de los grandes medios, el periodista Pablo Duggan, autor del libro “¿Quién mató a Nisman?”, no tiene dudas: fue suicidio.

“El homicidio de Nisman es una falsa noticia; por eso hace cuatro años que se está investigando y no se consiguió nada; no hay ninguna prueba de asesinato ni hay asesino”, remarcó Duggan en diálogo con Radio 2 de Rosario.

Para el periodista y abogado, “la investigación del homicidio es un fracaso porque no fue un homicidio”. Y sostuvo que lo que plasmó en el libro “es lo que dice el expediente", y los expedientes "siempre dicen la verdad”.

Duggan explicó que basa su trabajo en dos pericias que son “las más importantes de la causa: la autopsia, refrendada por los catorce médicos forenses más importantes de la Argentina, y el estudio de las manchas de sangre".



Sobre la autopsia subrayó que dice "que no hay signo de que haya habido homicidio. Nisman no estaba golpeado, ni drogado, no tenía señales de que se haya querido defender o que alguien lo hubiese atado", relata Duggan.

"Ahí tenés una pericia demoledora que dice que no intervino nadie más que Nisman”, insistió.

A la pericia de las manchas de sangre la consideró más contundente aún. Según explica, Nisman "estaba parado frente al espejo y la puerta cerrada (había gotas de sangre sobre la puerta y hacia las paredes), lo que demuestra que estaba solo, tomó el arma con las dos manos, se disparó frente al espejo y cayó para atrás”.

Mencionó también que “el arma quedó debajo del hombro izquierdo: lo que a nadie se le hubiera ocurrido para simular un suicidio”.

Continúa Duggan: “No hay huella de que en ese baño haya estado otra persona. Es imposible que nadie haya estado allí sin pisar ni correr la sangre y que haya dejado el cadáver apoyado en la puerta. Ni David Copperfield lo puede hacer. El que dice que es homicidio es alguien que no quiere la verdad sino hacer política”.

Para Duggan, “acá el tema no es Nisman, acá la protagonista es Cristina Kirchner. El invento del asesinato tiene un solo objetivo: es político, no saber la verdad. Utilizan la muerte de Nisman para sacar a Cristina de la cancha”, rememora.

“Mi trabajo fue salir de la grieta y contar la verdad”, sostuvo sobre su libro. Y descalificó la pericia de Gendarmería en la que se basa la teoría de que fue un homicidio: “Es un disparate, trucha; contraria a toda la lógica. Es una manipulación absoluta. Hasta médicos que creen que fue un asesinato dicen que es un mamarracho”, subrayó.



