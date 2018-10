"El mensaje de Mendoza" que un prestigioso periodista llevó al mundo

Un artículo de David Smith fue publicado por el prestigioso Wilson Center de Estados Unidos y tiene una positiva connotación para Mendoza. "Uber, el mensaje de Mendoza", se titula la nota que lo tiene como autor. Pero para conocer sobre el posible impacto de su texto hay que conocer de quién hablamos, ya que el mensajero es un reconocido periodista. Smith realizó una distinguida carrera de periodismo siendo premiado por Reuters y la TV Británica en varias oportunidades. Fue corresponsal para EEUU desde España, Italia, África, Medio Oriente y la Unión Soviética antes de llegar a ser corresponsal de la Casa Blanca en Washington en los 90's. En 2004 se unió a las Naciones Unidas, convirtiéndose en asesor de Kofi Annan y jefe de la oficina de Naciones Unidas en Washington. En el 2014 se retiró de la ONU siendo Director de la oficina en Argentina y se quedó a vivir Altamira, Mendoza con su proyecto "SonVida" www.sonvidavino.com. Se educó en la Universidad de Oxford, ha realizado visitas como profesor en las universidades de Michigan, Maryland y Moscú. Es autor de 3 libros: "Mugabe, una biografía"; "Prisoners of God, Conflicto Árabe-Israelí" y "Dream On, Aventura en el negocio del vino". Y es colaborador especial para el Argentina Proyect del Woodrow Wilson Center for Scholars.

El artículo de Smith, completo:

No por mucho tiempo, la provincia argentina de Mendoza, mejor conocida por vino Malbec, está enviando un mensaje que hace eco mucho más allá de sus preciados viñedos.

En Buenos Aires, la llegada de Uber desencadenó una prolongada controversia, mientras taxistas atacaban a la compañía, y el gobierno de la ciudad iniciaba amargas batallas legales. Hoy, a pesar de los millones de clientes en la capital de Argentina, la mayoría de los pasajeros aún no pueden pagar con tarjeta de crédito y los pasajeros que se sientan al frente corren el riesgo de una lapidación.

Mendoza, por el contrario, ha ofrecido un tratamiento de alfombra roja.

"Mendoza le está mostrando al mundo cómo ser un pionero y un destino a favor de la tecnología, y eso es una gran ventaja", dijo Mariano Otero, directora ejecutiva de Uber en el Cono Sur. "Estamos muy entusiasmados con lo que sucedió en Mendoza y el mensaje que le envía a otros".

A principios de este mes, Mendoza legalizó las operaciones de Uber, permitiendo que miles de conductores trabajen legalmente y que sus decenas de miles de clientes los empleen de la misma manera. Al hacerlo, la ciudad envió un poderoso mensaje sobre su apertura a la tecnología y al comercio global.

"Uno legisla la nueva fuerza en su sociedad, adopta el nuevo paradigma, lo hace funcionar para uno y sus ciudadanos", me dijo Natalio Mema, el joven y dinámico ministro de servicios públicos de Mendoza. "Mendoza quiere estar entre los primeros en aceptar la revolución digital".

"Respetamos al taxista, ha estado con nosotros durante 150 años", agregó el Sr. Mema. "Pero también respetamos el derecho de la mayoría a elegir qué tipo de transporte quieren".

El enfoque de bienvenida de Mendoza hacia Uber no indica una actitud despreocupada hacia la regulación del transporte. La legislatura provincial aprobó una ley que detalla las obligaciones de Uber y empresas similares. Las reglas abordan la antigüedad del vehículo, la experiencia del conductor y los requisitos de seguro.

Aun así, el enfoque de Mendoza es muy diferente a la experiencia de Uber en Buenos Aires, donde los taxistas y su poderoso sindicato han frustrado la operación de Uber, a pesar de su popularidad.

Escasamente pasa una semana sin una ruidosa demostración por parte de los taxistas, una petición masiva de oposición o un ataque contra un presunto conductor de Uber.

Para ser justos, Uber parece haber aprendido de sus dificultades en Buenos Aires; en vez de un lanzamiento bajo el radar, aparentemente se comprometió proactivamente con las autoridades de Mendoza.

Pero en Mendoza, la empresa empujaba una puerta abierta. Uber ya ha atraído a 11,000 conductores, y espera 50,000 clientes. No es sorpresa que la provincia de Buenos Aires, hogar del 40 por ciento de la población argentina, esté reevaluando a Uber, al igual que Santa Fe, hogar del centro industrial de Rosario.

"Uber es un marcador importante de cómo pensamos sobre lo tradicional frente a lo nuevo inevitable", me dijo un asesor presidencial. "Al final, el mercado decidirá".

En Mendoza, el mercado ha hablado. Para miles de automovilistas atrapados tratando de cruzar desde Chile en un reciente fin de semana festivo, la expansión de Uber no pudo llegar lo suficientemente pronto. "Si solo tuviéramos un Uber trabajando en ambos lados", dijo un viajero frustrado. "Mendoza está abierta al mundo, dicen, si puedes llegar allí".

En inglés: Uber: The Message from Mendoza

Not for the first time, the Argentine province of Mendoza, best known for Malbec wine, is sending a message that echoes far beyond its prized vineyards.

In Buenos Aires, Uber’s arrival sparked a prolonged controversy, as taxi drivers assailed the company, and the city government initiated bitter legal battles. Today, despite millions of customers in Argentina’s capital, most riders still cannot pay by credit card and passengers who sit up front risk a stoning.

Mendoza, by contrast, has offered red carpet treatment.

“Mendoza is showing the world how to be a pioneer, and a pro-technology destination, and that’s such a plus,” Mariano Otero, Uber’s chief executive in the Southern Cone, said. “We are very excited about what’s happened in Mendoza, and the message it sends to others.”

Earlier this month, Mendoza legalized Uber’s operations, enabling thousands of drivers to work legally, and tens of thousands of customers to employ them likewise. In doing so, it sent a powerful message about its openness to technology and global commerce.

“You legislate the new force in your society, you embrace the new paradigm, make it work for you and your citizens,” Natalio Mema, Mendoza’s young, dynamic minister for public services, told me. “Mendoza wants to be among the first to accept the digital revolution.”

“We respect the taxi driver, he’s been with us for 150 years,” Mr. Mema added. “But we also respect the right of the majority to make a choice about what kind of transport they want.”

Mendoza’s welcoming approach to Uber does not signal a cavalier attitude toward regulating transportation. The provincial legislature approved a law that details the obligations of Uber and similar firms. The rules address vehicle age, driver experience and insurance requirements.

Still, Mendoza’s approach is sharply different than Uber’s experience in Buenos Aires, where taxi drivers and their powerful union have thwarted Uber’s operation, despite its popularity.

Barely a week goes by without a noisy demonstration by taxi drivers, a mass opposition petition or an attack on a suspected Uber driver.

To be fair, Uber appears to have learned from its Buenos Aires travails; rather than an under-the-radar launch, it apparently engaged proactively with Mendoza authorities.

But in Mendoza, the company was pushing on an open door. Already, it has attracted 11,000 drivers, and Uber expects 50,000 customers. No wonder Buenos Aires Province, home to 40 percent of Argentina’s population, is reevaluating Uber, as is Santa Fe, home to the industrial hub of Rosario.

“Uber is an important marker for how we think of the traditional versus the new inevitable,” one presidential adviser told me. “In the end, the market will decide.”

In Mendoza, the market has spoken. For thousands of motorists trapped trying to cross from Chile on a recent holiday weekend, the expansion of Uber could not come soon enough. “If only we had an Uber working on both sides,” said one frustrated traveler. “Mendoza is open to the world, they say, if you can get there.”