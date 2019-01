El kirchnerismo vuelve a la carga contra los tarifazos

El jefe del bloque FpV-PJ en la Cámara de Diputados de la Nación, Agustín Rossi, anticipó que la oposición presentará otra vez un proyecto de ley para congelar los valores de las tarifas.



“Estamos trabajando con la misma idea que trabajamos el año pasado. Ya no hay margen social ni económico para seguir aumentando las tarifas sobre las espaldas del pueblo argentino”, señaló el legislador en declaraciones a AM 530.



El santafesino dijo que desde su bloque plantearán “un congelamiento de tarifas para 2019 y que se retrotraigan a los precios que tenían en 2018”. Y recordó la ley aprobada el año pasado, y vetada luego por el presidente Mauricio Macri, que establecía “tarifas razonables, que no se podían aumentar más allá de los salarios”, producto de un consenso con el Frente Renovador, Argentina Federal y otros bloques.



“Vamos a trabajar y vamos a insistir más claramente; para nosotros este año tiene que ser un año donde se oxigene el bolsillo y la economía diaria de los argentinos”, expresó Rossi; y consideró que “resulta imposible que los argentinos sigan pagando este tipo de tarifas”.



“Las tarifas son impagables”, enfatizó sobre los aumentos previstos para este año de 48,5% en agua, 55% en luz y 35% en gas.