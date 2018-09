El jefe de bloque del PRO criticó el Código de Faltas de Cornejo

El diputado Pablo Priore afirmó: "Yo tenía un proyecto superador y más moderno que el que votamos". Esa redacción es de octubre de 2017, pero no fue contemplada. También sostuvo el legislador macrista que la propuesta del oficialismo "no tiene muchos cambios" respecto del viejo modelo, que data de 1965. Por eso el legislador no votó la reforma en general, aunque sí la acompañó en particular. "No quiero entorpecerlo a Alfredo", aclaró.