El fiscal Stornelli dijo que vio a José López "muy asustado"

"No puedo precisar por qué estaba asustado, pero él explicó en su declaración por qué tenía miedo. En ese texto se entiende por qué habló ahora y no antes, como también a qué le tenía temor y qué le hizo guardar silencio", afirmó Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos de la corrupción, sobre al ahora arrepentido José López.

En una entrevista con el canal TN, el funcionario judicial dijo que el exsecretario de Obra Pública, José López, lo vio "muy asustado".

Sobre la causa y el proceso investigativo que se inició a partir de los textos, el fiscal señaló: "Era difícil de creer. Teníamos que ser muy escépticos. En 40 años que voy a cumplir en la Justicia era la primera vez que veía algo así. A veces aparecen cosas de este tipo, pero muchas son operaciones. Iniciamos una investigación reservada que dieron un resultado positivo. El juez puso un empeño excepcional. Fue todo con una reserva total".

"Los intereses son enormes, las tramas son oscuras y, si eso era cierto, corríamos mucho peligro si trascendía. Más allá de Centeno y Bacigalupo, nadie más sabía que esto existía. Si se hubiera conocido, hubiera corrido peligro quien lo tenía o el propio Centeno", indicó.

Respecto al avance de la causa, Stornelli dijo que "la investigación no está agotada, no hay límites. Esto es una primera parte y no paré de sorprenderme. Sueño todas las noches con esta causa".

El fiscal señaló que hasta ahora llegaron a "una primera parte" de la investigación ya que el caso "puede llegar a cualquier parte" porque las "pruebas son importantes"