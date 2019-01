El duro camino de la primera Comisario General de Mendoza

Cecilia Argones es licenciada en Seguridad Pública y desde hace 28 años integra la fuerza policial. A partir de hoy se convirtió en la primera Comisario General de la provincia de Mendoza y reconoció que no fue un camino fácil. "El mensaje es que se puede", subrayó.

"Fue difícil abrir este camino siendo esposa, madre y funcionaria. Pero se pudo", remarcó la mujer que ya había sido la primera mujer que se desempeñó como oficial de Bomberos y en la Policía Vial, entre otros puestos.

La nueva Comisario general admitió que hoy en día existen diferencias dentro de la fuerza y qye no es lo mismo que la orden la de un hombre o una mujer. "Lo que espero es que ahora mis subalternos se apeguen a los reglamentos en vigencia y no me vean como una mujer", sostuvo.

Por otro lado, remarcó que la fuerza policial se está integrando por más mujeres que hombres y aseguró que su posición servirá como mensaje. De todas maneras, aclaró que en su carrera siempre contó con el apoyo de sus superiores.

"Mi lema es que se puede y no es inalcanzable. El trato dentro de la fuerza no es descortés pero cuesta. Les vamos allanando el camino a las mujeres que ingresan a la fuerza para que no sea tan engorroso como en otras épocas", sostuvo Argones.

Además, también se ascendió al comisario general Oscar Flores, quien es el nuevo jefe operativo de la Policía. Se trata de un excombatiente de Malvinas que fue condecorado por el Congreso de la Nación y la Armada de la República Argentina.

El acto de presentación fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, quien destacó que "hoy, la policía no tiene excusas para no hacer bien su trabajo y brindar seguridad a los mendocinos". "Este año voy a ser más exigente aún con los resultados”, remarcó el mandatario, que de todas maneras destacó lo hecho hasta aquí por la policía.

“Cuando asumimos teníamos una escasa cantidad de policías auxiliares y una gran cantidad, más precisamente 35 policías en cargos altos. En provincias como Córdoba se tienen entre 6 y 8 comisarios, en tanto, nosotros teníamos más de 60 comisarios inspectores y hoy tenemos 30, la mitad”. A eso, sumó que hoy sólo quedan 12 comisarios generales y que 6 se retirarán a principios de este año.

En este sentido, destacó que parte del balance está ligado al acenso en base a la evaluación técnica, a sus estudios y trayectorias y a su rendimiento. "Ahora para ascender hay que rendir bien en el trabajo cotidiano en la prevención del delito y en la represión del delito, la política no es una opción de ascenso”, manifestó.

Además, puso énfasis en los cambios que se realizaron a lo largo de estos años en el Instituto de Seguridad Pública (IUSP) y afirmó que ven "grandes resultados con mejores rendimientos, en materia de armas y entrenamiento". "Son más exigencias y aun así no decae la cantidad de reclutamiento, lo que es bueno”, agregó Cornejo luego de destacar que en tres años se ha sancionado a 1200 uniformados y se dieron cerca de 60 exoneraciones y cesantías.

“Seguimos en deuda con los mendocinos pero hemos tenido mejorías en estos tres años. En el 2014 tuvimos la tasa más alta de homicidios, 9 cada 100 mil habitantes. En el 2017 tuvimos el 5,1 cada 100 mil habitantes, con sólo 98 homicidios en todo el año. Es la tasa más baja que Mendoza ha tenido en las últimas décadas. En el 2018 tuvimos 106 homicidios, 8 más que el año pasado, pero representa una tasa del 5,3%. Sigue siendo más baja que la del promedio de la Argentina, del 6,6%”, sostuvo el jefe del Ejecutivo provincial.

Por último destacó que en 2018 se registró una baja de los robos agravados en un 39% con respecto al año anterior y una baja del 45% con respecto al 2016. "La baja surge como producto del plan que pusimos en marcha en el 2015 y que estamos ejecutando. Se trata de los cambios en el Código Procesal Penal con respecto a la prisión preventiva”, concluyó el mandatario.