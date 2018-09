El disco que grabó De la Sota en 2015

José Manuel De la Sota era un amante del tango y cuando fue embajador de Argentina en Brasil, afirman, difundió este género musical en ese país.

En 2015, a 8 días de entregar el mando del Poder Ejecutivo de su provincia, el ex mandatario cordobés, que ayer falleció en un accidente vial en la provincia que gobernó dos veces, lanzó un CD con seis canciones interpretadas por él, entre las cuales se destacan varios boleros y cuartetos. La canción más conocida de ese disco, "Apareciste tú" de Cacho Castaña, había sido grabado cinco años atrás. A continuación, la letra de esa canción;

El amor cuando se busca nunca llega

Y aparece cuando menos te lo esperas

Cuando muere la ilusión y el corazón está dormido

Cuando piensas que el futuro ya pasó

Y las pocas ilusiones quedan muertas

Hoy que todo me da igual, otra ilusión golpea a mi puerta

Y apareciste tú, desveló de mi noche sin amor

A dónde estabas?

Y apareciste tu, y ya nada fue lo mismo para mí

Con tu llegada

Y apareciste tú, cambiando con tu luz y tú mirar

Todo por nada

Que apareciste tu y en mi ventana

Volvió a salir el sol, por las mañanas

Nuevamente me hace bien esto de amar

Aunque dure lo que dure

Y qué más da?

Lo importante es que mi piel vuelva a sentir

La fantasía

Puede ser que se me rompa el corazón

Puede ser que sea el verdadero amor

Puede ser que salga bien o salga mal

Así es la vida

Y apareciste tu, desvelo de mi noche sin amor

A donde estabas?

Y apareciste tu, y ya nada fue lo mismo para mí

Con tu llegada

Y apareciste tu, cambiando con tu luz y tú mirar

Todo por nada

Y apareciste tu y en mi ventana

Volvió a salir el sol

Por las mañanas

Las otras canciones que interpretó en ese disco fueron "Este tipo soy yo", de Roberto Carlos, "Lloraré de Amor" de Bell Marques, "El último beso" de Vicente Fernández, "Qué ironía" del Paz Martínez y "Beso a beso" de Carlos "La Mona" Jiménez.

Según se conoció en aquel momento, De la Sota realizó una edición independiente de pocas copias y sólo para entregar a amigos cercanos. De todas maneras, difundió un video sobre la grabación de Y apareciste tú, himno ciudadano del cantautor Cacho Castaña. / Fuente: La Voz