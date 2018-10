El concejal radical que dirige el Notti deberá optar por uno de los dos cargos

La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública que funciona en la Legislatura bajo la dirección del exdiputado radical Gabriel Balsells Miró emitió un dictamen que dará qué hablar y que repercute, llamativamente, sobre uno de los funcionarios territoriales que responde al oficialismo.

Luego de estudiar y analizar seriamente el caso, el organismo dictaminó instar al director del Hospital Humberto Notti que a la vez cumple funciones como concejal radical de San Martín, Raúl Rufeil, a optar por uno de los dos cargos ya que, según el ente de control, existe "incompatibilidad horaria".

Actualmente y desde hace dos años y nueve meses, Rufeil se desempeña como cabeza del nosocomio pediátrico de referencia pero también, desde mayo de este año, cumple tareas en el Concejo Deliberante del departamento que gobierna el peronista Jorge Omar Giménez. El primer puesto le demanda una presencia de lunes a lunes las 24 horas, mientras que para el segundo cargo debe participar de las reuniones de comisiones y sesiones.

De acuerdo con datos preliminares que consiguió MDZ, la Oficina creada recientemente, que tiene por objetivo primordial velar por la ética pública, resolvió que "existe incompatibilidad horaria respecto del doble ejercicio simultáneo" de las funciones especificadas.

Si bien no se encontró ningún inconveniente técnico, el organismo sí halló "incompatibilidades" desde el punto de vista ético basándose en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Pública. Una vez que sea notificado por el Concejo Deliberante de San Martín, y según consta en el artículo 35 de la Ley 8.993, Rufeil tendría un plazo de 60 días hábiles para optar po uno u otro cargo.

"Me siento dolido"

En comunicación con MDZ, Rufeil confirmó que aún no fue notificado por el Parlamento municipal y dejó entrever cierta molestia por la decisión de la Oficina de Ética Pública: "En lo personal, me siento dolido. Dí todo. Hice mucho esfuerzo para cumplir con las dos tareas y no desatendí ninguna función", soltó al tiempo que remarcó que no hubo ninguna incompatibilidad de tipo técnico.

Sobre quedarse en una u otra función, prefirió no dar detalles hasta tener la notificación en mano: "Reconozco que me siento tironeado. Amo el Notti pero también me debo a los ciudadanos de San Martín que me eligieron como su representante", señaló al tiempo que también dejó entrever sus ganas por competir, el año próximo, por la intendencia de San Martín: "Uno siempre tiene ilusiones. Pero no solamente por conducción de poder sino por vocación de servicio".