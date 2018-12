El PJ no tratará el desafuero de Cristina sin una condena firme

La Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva que había dictado el juez Claudio Bonadio contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en la causa de las fotocopias de los cuadernos de Centeno, pero la senadora podrá seguir en su banca y en libertad.



Se especula con que en los próximos días Bonadio enviará el pedido de desafuero a la Cámara Alta, pero el titular del Bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, confirmó que ni el juez ni el oficialismo tendrán éxito, ya que no se tratará el pedido sin que exista una condena firme. "Es la posición histórica que fue ratificada por la Corte Suprema en el caso del ex presidente Carlos Menem en 2017", recordó Pichetto.

"No conozco el contenido de la sentencia pero me parece exagerada la ratificación del procesamiento con prisión preventiva. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo respecto de la ex presidenta de fuga? ¿A dónde va a ir la ex presidenta? ¿Al África meridional? ¿Cuál es la posibilidad hoy, fuera del poder, con pruebas ya recolectadas en la etapa de instrucción, para que pueda entorpecer la investigación? La ex presidenta es senadora, tiene su domicilio, ha comparecido las veces que fue requerida, me parece un exceso, un disparate", aseguró el jefe del bloque del PJ en el programa "Plato Fuerte" de Radio Nacional.

En sus declaraciones, recogidas por el portal Infobae, Pichetto remarcó que "puede haber elementos que al juez y a la cámara los lleva a ratificar el procesamiento dictado por el doctor Bonadio. El marco de la norma es bastante específico. Es riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Son los dos supuestos que fija el código", siguió Pichetto. "Se puede ajustar más, se puede hacer. Precisar un poco más. Fijar quizás alguna estructura normativa más ligada a la limitación de la prisión preventiva, aún cuando todo el proceso penal argentino establece claramente la regla que la detención es la excepcionalidad", agregó.

El rionegrino fue contundente en su argumentación y enfatiizó que "el principio de inocencia se quiebra únicamente cuando hay sentencia firme".