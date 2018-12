El Gobierno se reúne con Carrió para delinear la estrategia electoral

Luego de las tensiones de los últimos meses, referentes del oficialismo preparan para enero próximo una serie de reuniones de trabajo con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, con el fin de acercar posiciones y discutir la estrategia electoral de Cambiemos de cara a las elecciones de 2019.

De los encuentros, que serán en los primeros días del año, participarán el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes buscarán acercar posiciones con Lilita, según consigna Perfil.

"Se va a hablar de todo", señalaron las fuentes consultadas por NA, que confirmaron además que el diálogo telefónico entre varios funcionarios de Mauricio Macri y Lilita es "permanente", pese a que la diputada y el Presidente no se hablan desde hace meses.

En señal de acercamiento, Carrió utilizó este fin de semana su cuenta de Twitter para enviar un saludo por las fiestas, el cual acompañó con una foto donde se la ve rodeada de referentes del oficialismo, como la gobernadora Vidal y Peña.

"Estamos todos trabajando juntos. Un beso grande y feliz Navidad!!", fue el mensaje que publicó junto a una imagen en donde la acompañan también Rodríguez Larreta; la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai.

Por su parte, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica Hernán Reyes también señaló este lunes que Carrió está convencida en que "hay que consolidar el cambio que estamos proponiendo", a pesar de que "la situación con Mauricio Macri es pública".

"En los próximos días habrá reuniones para aproximar posiciones respecto de la estrategia electoral y las cuestiones centrales de gobierno. Es sano que podamos debatir fuerte adentro y que la sociedad lo conozca", dijo Reyes en declaraciones a radio La Red.

Uno de los fuertes cuestionamientos de la líder de la Coalición Cívica a Cambiemos fue el 15 de diciembre pasado, cuando ratificó su pertenencia a la alianza oficialista en medio de duras críticas a varias medidas del Gobierno: desde el protocolo para el uso de armas de fuego de las fuerzas federales hasta la relación con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.

"Nosotros somos Cambiemos, pero no somos corruptos, ni cómplices, no tenemos nada que ver con la mafia del fútbol, estamos en contra del financiamiento de empresas a los partidos políticos, defendemos los derechos humanos de todos y cada uno y la no violencia; nosotros nunca vamos a ser fascistas", disparó Carrió durante un acto realizado en Ezeiza