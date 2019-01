El Gobierno podría tratar la extinción de dominio en el Congreso "si hay consenso"

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, adelantó hoy que el Poder Ejecutivo está dispuesto a incluir la extinción de dominio en las sesiones ordinarias del Congreso "si hay consenso" sobre su tratamiento pero remarcó que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Mauricio Macri "es absolutamente constitucional".

"Si el Congreso la quiere complementar con una discusión en ese ámbito de una ley de extinción de dominio, bienvenido sea", señaló Frigerio en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, durante la cual aseguró que el DNU que se publicó hoy en el Boletín Oficial "es una herramienta fundamental para que los argentinos recuperen lo que se robó la corrupción".

"La Justicia ha avanzado en estos tres años pero necesitamos las herramientas para que los bienes robados se puedan restituir a la gente", evaluó el jefe de la cartera de Interior.

El presidente Mauricio Macri anunció ayer la firma del DNU para la aplicación del procedimiento de extinción de dominio, que prevé la incautación de bienes a través de un juicio civil contra acusados de cometer delitos federales, tales como narcotráfico, corrupción, trata de personas y contrabando, entre otros.

"No da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas por fuera de la ley. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace, las paga", sostuvo Macri ayer durante su anuncio, en la Casa Rosada.

La medida del jefe de Estado fue respaldada por ministros del Gabinete nacional, y fustigada por legisladores opositores y abogados de ex funcionarios del Gobierno anterior que se encuentran acusados por corrupción en distintas causas.

Para el ministro de Justicia, Germán Garavano, el decreto por el cual entra en vigor el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio es un instrumento "novedoso para que los jueces civiles puedan recuperar mucho más rápido los bienes" provenientes de hechos ilícitos, y estimó que "los plazos (para ese trámite) no deberían superar el año".

"Fue un tema que se discutió mucho en el Parlamento y nunca se logró avanzar. Era una de las prioridades del Gobierno en la lucha contra las mafias, la trata y el delito", afirmó el ministro en declaraciones a radio Mitre.

En esa línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo hoy que es imposible "pelear contra el narcotráfico" sin quitarle primero su "capital de trabajo", y afirmó que el DNU permitirá "dejar sin una moneda a bandas criminales, corruptos y redes de trata".

En cambio, del bloque de diputados del FPV-PJ rechazó el decreto al señalar que, con esa iniciativa, el Gobierno "demuestra su autoritarismo" porque promulga una iniciativa "a espaldas del Congreso".

"El DNU de extinción de dominio es inconstitucional, más un acto de campaña que de gobierno, ya que los DNU están vedados para materia penal. Por eso, lo anunciado por Mauricio Macri involucra directamente cuestiones penales", señaló un comunicado difundido por la bancada opositora.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados justicialistas, el salteño Pablo Kosiner, afirmó que "el gobierno nacional sigue recurriendo a los DNU para tapar diferencias internas y evadir el Parlamento".

El abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, dijo hoy en una entrevista difundida por AM 530, que "el Gobierno, en el afán por politizar cualquier tema, hace este tipo de disparates".

Beraldi interpretó este DNU como "una maniobra preparatoria para generar actos mediáticos", aunque agregó que "no me preocupa el circo; sí me preocupa que el Estado de derecho está cada vez más agraviado".