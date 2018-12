El Gobierno evalúa adelantar el aumento del salario mínimo

En agosto pasado y por segundo año consecutivo debido a la falta de acuerdo entre las partes, el Gobierno estableció de manera unilateral un aumento del 25% en el piso salarial, dispuesto en cuatro tramos, uno de ellos aplicado en septiembre pasado, el siguiente este mes, y los próximos en marzo y junio, hasta llevar a un valor de $12.500 mensuales el salario mínimo.

"En todo caso, lo que podríamos discutir y ver son los tiempos de esa actualización, antes de tener que llamar nuevamente al Consejo (del Salario Mínimo, Vital y Móvil)", aseveró el ministro Dante Sica.

"Es razonable lo que piden en términos de la convocatoria", sostuvo el funcionario en declaraciones formuladas a un canal de televisión, en las que indicó que, previamente, se podrían ver "algunos temas" que tienen que ver con el aspecto técnico de la implementación del aumento fijado este año, en referencia a los tramos para su aplicación.

En este punto, no obstante, recordó que para establecer el nuevo piso salarial este año había tenido que laudar el Gobierno ante la falta de acuerdo entre gremios y empresarios, con lo cual, para llamar a una nueva reunión del Consejo habría que ver "si el sector empresarial está dispuesto a participar".

"Hay que ver si podemos nosotros hacer un adelantamiento de los tramos", se preguntó el funcionario en ese contexto.

La Confederación General del Trabajo (CGT) había enviado una carta al Gobierno Nacional para pedirle la "urgente convocatoria" a una reunión formal en la que se rediscuta el salario mínimo, vital y móvil que, pretenden, tenga un aumento suficiente para cubrir el costo de la canasta básica. Esa carta, según Sica, ingresó a la cartera que él encabeza por mesa de entradas.

En un texto firmado por los actuales secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, la cúpula sindical justificó su reclamo en que, "desde agosto, fecha de la última reunión, la inflación no sólo no ha decrecido, si no que ha depreciado notablemente el valor real de los ingresos laborales"