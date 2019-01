El Gobierno comienza a hacerse cargo de Penitentes

Este lunes representantes del gobierno provincial viajaron hasta el centro de esquí Penitentes para tomar posesión del predio. De esta manera, la provincia se hace cargo del centro de esparcimiento hasta que se licite la concesión del servicio. Según explicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, no se puede licitar hasta que la Suprema Corte no se expida sobre la Acción Procesal Administrativa presentada por la familia López Frugoni contra el decreto del gobernador Alfredo Cornejo que determina que no le prorrogarán la concesión a la empresa Los Penitentes Centro de Esquí.

Mientras la causa judicial termina de resolverse, el gobierno determinó tomar posesión del predio. De todas maneras, para evitar que esté cerrado en el invierno intentarán otorgar una tenencia precaria a un privado a cambio de que garantice los servicios mínimos en el lugar. En el Ejecutivo dan por hecho que los medios de elevación no funcionarán debido a que es necesaria una inversión para ponerlos a punto, pero más allá de eso pretenden que se pueda subir a hacer trineo y otras actividades.

Incluso, aclaran que en el verano también es necesario contar con servicios de sanitarios, hostería, etc y para ello es que intentan encontrar alguien que se haga cargo hasta que se adjudique la concesión.

La familia López Frugoni se hizo cargo de Los Penitentes durante 35 años y pretendían hacer otros 35 años más. Sin embargo, el gobierno no prorrogó la concesión y ahora planean llamar a licitación para adjudicarle la explotación comercial a una nueva empresa. Eso solo podrá hacerse cuando se conozca la decisión de la Corte sobre el planteo que llegó a la Justicia.

Mientas tanto, el Gobierno analiza opciones para que el predio no quede abandonado hasta que se resuelva la situación. Para D'Agostino, la mejor salida es darle una tenencia precaria a algún actor que conozca la zona y se pueda hacer cargo esta temporada del centro invernal. Ya habrían interesados y en el Ejecutivo analizan la propuesta más conveniente.