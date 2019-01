El Gobierno aprobará proyectos para Vaca Muerta

El Gobierno nacional acordó hoy con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, aprobar en las próximas semanas ocho proyectos de producción de gas no convencional pendientes de acceder a los precios de incentivo previstos en la Resolución 46, que asegurarían inversiones por US$ 3.000 millones en el yacimiento de Vaca Muerta para el próximo trienio.

Así lo reveló esta tarde el gobernador neuquino tras la reunión que mantuvo en Buenos Aires con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, un día después de su encuentro con el presidente Mauricio Macri en el Country Club Cumelén, de Villa La Angostura.

"El secretario se comprometió a que el Gobierno dará la probación a los ocho proyectos en enero", manifestó a Télam el gobernador Gutiérrez, al informar que "la secretaría de Energía está dialogando con las empresas, para establecer los términos en que se llevarán adelante los subsidios".

La resolución 46/17 estableció un esquema que le garantiza a las empresas un precio mínimo para garantizar las inversiones ante la volatilidad del mercado, y permitía a las beneficiarias recibir un subsidio directo por la diferencia entre el precio promedio del mercado y el valor estímulo.

Los ocho proyectos que ya tienen el visto bueno de la provincia de Neuquén y que ahora tendrán la aprobación de la Nación representarán una inversión global de US$ 3.000 millones, que se traducirán en 212 pozos y 2.500 nuevos puestos de trabajo.

En las últimas semanas había trascendido que el Gobierno pretendía bajar el presupuesto pautado para los subsidios a los nuevos proyectos abocados a la producción de gas no convencional en Vaca Muerta, los cuales se estimaban entre US$ 1.200 y US$ 1.400 millones para 2019.

El objetivo que se planteó en la discusión de la Ley de Presupuesto nacional era bajar esa erogación anual a unos US$ 700 millones, lo que había generado la urgencia de la cartera de Hacienda por rediscutir los términos con las petroleras, sin caer en posibles demandas judiciales.

Hace casi dos años, el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, firmó la Resolución 46 por la cual reconocía a las nuevas producciones de gas no convencional un valor estímulo de US$ 7,50 por millón de BTU para 2018, de US$ 7 en 2019, de US$ 6,5 en 2020 y de US$ 6 en 2021.

Pero a la inversa de lo que se proyectaba entonces, el precio de mercado del gas se orientó a la baja y hoy se comercializa a un promedio de US$ 4 por millón de BTU, por lo cual la diferencia que debía hacer frente el Estado en 2019 -de acuerdo a la Resolución 46- era de 3 dólares por millón de BTU.

La necesidad de cumplir las metas fiscales de este año, llevó al Gobierno a revisar ese compromiso, lo que generó diferencias con las principales productoras de gas de Vaca Muerta, entre ellas Tecpetrol, el brazo energético del Grupo Techint, que mejor aprovechó la Resolución 46 con el desarrollo del bloque Fortín de Piedra, hoy el mayor productor de gas del país.

Pero las modificaciones a lo decidido hace dos años también afectarán a otros grandes productores de gas, entre los que figuran YPF, Pan American Energy, Total y Wintershall.

Precisamente, lo que no se informó hoy es qué ocurrirá con otros ocho proyectos que ya cuentan con los beneficios de la Resolución 46, para los cuales se había analizado -en las negociaciones encaradas por el entonces secretario Javier Iguacel- introducir modificaciones en los precios de estímulo y poner topes a la producción que podría contar con el beneficio.