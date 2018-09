El FMI sumaría U$S 15.000 millones al préstamo original para Argentina

En los últimos días hubo avances importantes en la negociación entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional para firmar un segundo acuerdo de financiamiento. De acuerdo a fuentes citadas por Clarín, el Ejecutivo nacional lograría dos objetivos importantes, el primero es asegurar el desembolso adelantado de recursos y el segundo es la suma de fondo extra al préstamo original de U$S 50.000 millones.

Se estima que el FMI ampliará el monto del programa originalmente pautado y la cifra que se maneja en estos momentos en las negociaciones es un plus entre US$ 15.000 millones y US$ 20.000 millones.

Esto llevaría la deuda del país con el organismo a los U$S 65.000 y U$S 70.000, del cual ya se desembolsaron U$S 15.000 millones en la primera entrega del acuerdo firmado en junio pasado.

Pero la otra noticia que espera el Gobierno, y que también se confirmaría a la brevedad, es que el FMI también acordará acelerar el tiempo de los desembolsos. Si se adelantaran los montos previstos en ese programa para 2018 y 2019, restarían US$ 16.000 millones más.

A todo eso, un nuevo punto que se sumaría al acuerdo es que tiene cuestiones más específicas sobre el tipo de cambio y la intervención del Banco Central.

Ayer estuvieron con la autoridad monetaria Alejandro Werner, director del Departamento de Hemisferio Occidental, Roberto Cardarelli, economista jefe del FMI para la Argentina y el resto de la misión en Buenos Aires.

La semana próxima se espera un acuerdo entre el Ministerio de Economía, el Banco Central y el staff del FMI. El paso siguiente sería que Lagarde eleve el programa para su tratamiento por parte del Directorio. En esa etapa Argentina cuenta con el apoyo de varios de ellos, principalmente, el de Estados Unidos.