El 70% de los acusados usa defensores oficiales para los juicios

Hay una máxima no escrita en Tribunales y también en la calle: una condena no depende solamente del delito que se haya cometido, sino también del “abogado que se puede pagar”. Pues esa consigna debe reformularse porque en Mendoza la mayoría de los acusados no pagan ningún abogado y acceden a un defensor oficial para encarar los procesos.

Según datos oficiales, en el 70% de las audiencias penales realizadas durante el último mes los actores usaron defensores oficiales y el 30% usó abogados privados. Esa tendencia incluso va en aumento. En total todo el Poder Judicial tiene 65 defensores que deben atender a todos los fueros.

Desde la Corte buscan levantar el perfil y quitar los prejuicios sobre los defensores oficiales. “Tradicionalmente se tuvo a la defensa como la niño pobre del sistema judicial, decir que los imputados eran defendidos por la defensa oficial, era pensar en una defensa de segunda calidad. Esto se revirtió, fundamentalmente con el fortalecimiento institucional de la defensa, gracias a la incorporación de figuras como el Abogado del Niño y Abogados de Familia. Afortunadamente, la Defensa Pública se ha transformado en un organismo complejo y muy importante para el Estado de Derecho”, aseguró Jorge Nanclares, presidente de la Corte, en la apertura de las Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial, que reúne a especialistas y funcionarios de todo el país.

En las jornadas estuvo presente la defensora General de la nación. Stella Maris Martínez, quien incluso se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo. La funcionaria hizo hincapié en la necesidad de que el Ministerio de la Defensa tenga independencia del resto de la estructura judicial (como las fiscalías) para garantizar transparencia.

La defensora General de Mendoza, Mariana Silvestri, también fortaleció esa impronta. “Una de las funciones del Defensor Público es representar a personas en estado de vulnerabilidad y así poder garantizar los derechos a tales sujetos. El defensor no es un funcionario del Estado, del Poder Judicial, es un empleado público, porque solamente debe rendirle cuenta a la comunidad. A sus usuarios. No es funcionario, porque no es funcional a ningún poder del estado”.

El comité organizador de este evento está integrado por la Defensoría General de la Nación, el Consejo Federal de Asesores Generales de la República Argentina, la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (ADePRA), la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia Nacional y el Ministerio de la Defensa Pública de Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo también destacó los cambios y dijo que se ha revertido una tendencia en Mendoza. Hablaron de la situación penitenciaria en Mendoza y de las reformas del Código Procesal Penal. “Cuando llegamos al Gobierno, casi el 70% de las personas privadas de libertad en el sistema penitenciario de Mendoza estaba en proceso y no tenía condena. Hoy se ha invertido, casi el 70% está con condena y el resto está en proceso. No son cambios cosméticos. Los cambios han dado resultados, teniendo en cuenta que tenemos más presos que al principio”, aseguró.