Editorial de Conte en la #MesaMdz: Los que se alegran con la pobreza

Algunos puntos clave del comentario editorial de Gabriel Conte en la "Mesa MDZ" sobre los "ministros dela pobreza", los sectores de la población que se aprovechan de los emprobrecidos y una crítica a la intermediación de punteros para que les llegue comida a quienes lo necesitan:

- "No sé por qué tengo la sensación de que el hecho de que se eleve el número de pobres alegra a un sector de la población. Y digo “de la población” a propósito, porque no quiero echarle culpas expresamente a sectores políticos que viven gracias, precisamente, a la persistencia en la pobreza de cientos de miles, millones, de personas, sus potenciales clientes de sus soluciones mágica".



- "Me concentro en la crítica a las porciones de la sociedad que parecen alegrarse con que le vaya mal a mucha gente, porque son esos “alegres de la desgracia ajena” los que sustentan alternativas políticas que no lo son más que en las apariencias.

Hoy hay cifras claras y terribles. Pero también hay muchos oportunistas, aquellos que devienen en “analistas de la pobreza” generada supuestamente por gobiernos ajenos, cuando ellos mismos en la función pública han sido si no los impulsores de la pobreza, al menos sus sostenedores a lo largo del tiempo".



- "En esta radio escuchamos todos los puntos de vista. Desde funcionarios equivocados a opositores atinados; desde gobernantes que aciertan hasta opositores que porfían en el eterno fracaso como forma de mantenerse a flote. Hoy escuchamos, por ejemplo, a Daniel Arroyo, quien habló de los índices de la pobreza en forma muy crítica hacia el gobierno. Dijo algo interesante y algo que no lo es tanto. Tiene razón Arroyo cuando dice que el Presidente tiene que comunicar políticas públicas y no dar un discurso de autoayuda. Pero pierde octanaje su argumentación cuando revisamos que él fue viceministro de Desarrollo Social de la Nación del gobierno que aseguraba, descaradamente, que en el país había menos pobres que en Alemania. Y se decidía -en forma insólita- dejar de medir la pobreza para no escandalizar al mundo con los datos que pudieran surgir, ni entusiasmar a los opositores con lo que pudieren decir cifras reales".

- "Gente como Arroyo sabe mucho del tema, más por protagonizar la continuidad de la pobreza que por lograr que la gente la supere. También fue ministro de la pobreza en territorio bonaerense. Es un teórico de peso en su ámbito académico y en su sector político. ¿Pero acaso no poder aplicar la teoría no lo inhabilita para seguir criticando lo que él mismo no pudo o supo resolver? Somos un país demasiado generoso, pero además, condenado a repetir la historia".



- "Es difícil despabilarse como ciudadanos ante el dolor de una situación extrema, como es que haya gente que no tenga qué comer. Pero hay una pobreza que se lleva con dignidad y otra, que es aprovechada por los que prefieren que la pobreza no deje de ser tal, porque allí tienen su caldo de cultivo político, su voto cautivo.

Es probable que no tengan qué comer, pero sí tienen dónde hacer: no hay que permitir que los niños tengan que recibir sus alimentos fuera de su casa o fuera de la escuela de doble escolaridad".

- "No es un orgullo ni un objetivo válido abrir comedores comunitarios".

- "Que coman en sus casas; que coman en las escuelas en donde hay comida: hagamos algo para que el hecho cotidiano de sentarse a una mesa familiar siga funcionando y que esos niños y sus padres no deban besarle la mano a ningún puntero que reclama presupuesto del Estado para intermediar con los empobrecidos y mantenerlos en su local, a su servicio".

- "Podemos cambiar algo: la oposición pide plata para intermediar con los pobres. Dicen que es para darles de comer. Y el Gobierno les viene dando bolilla. ¿Por qué no encara el Gobierno una política directa, sin dejar una parte del presupuesto en los que tienen hambre en esos intermediarios?".

- "En la medida en que no haya plata para los que organizan la continuidad de la pobreza, es muy posible que los empobrecidos de la Argentina empiecen a ver un horizonte de oportunidades, sin tener un pie sobre sus humanidades, o un corralito político a su alrededor".