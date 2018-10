Ecogas no dejó de ganar y multiplicó sus ingresos con los tarifazos

Si para los usuarios de Mendoza el gas se ha transformado en un problema económico, para la empresa que tiene la concesión ocurre todo lo contrario: en los últimos dos años ha sido uno de los negocios más redituables y tiene, como pocos, ganancia asegurada y blindada ante contingencias económicas, con doble actualización automática (por inflación y precio del dólar) y renta asegurada.

La empresa Distribuidora de Gas Cuyana distribuyó entre sus accionistas 559 millones de pesos en marzo de este año. Pero lo hizo, como adelantó MDZ, en dólares y pagados en Nueva York. Es decir, que la devaluación posterior fue para los accionistas un enorme negocio, pues cobraron con un dólar debajo de los 20 pesos. Pero hay más: solo en los seis primeros meses del año la empresa ganó 544 millones de pesos. La actualización de las tarifas en base a la cotización del dólar era un “cuchillo bajo el poncho” que ni el Gobierno ni la empresa informaron correctamente. Como explicó MDZ en junio, se habían calculado las tarifas con un dólar teórico a 22 pesos en octubre. Pero la cotización rozó los $40 y esa diferencia la pagarán los usuarios. La dolarización de las tarifas estaba contemplada en los antiguos contratos y quedó oficializada en los acuerdos firmados por el entonces ministro Juan José Aranguren y las empresas.

Con poco tacto para los anuncios, ayer se hizo oficial la suba estacional del gas, que se hace en base al índice de precios mayoristas (IPIM). Ese ítem le da una garantía que nadie tiene en Argentina: actualización sin riesgo de pérdida ante los aumentos.

El año pasado la empresa tenía la obligación de invertir 555 millones de pesos en ampliación de la red y otras mejoras. Pero no lo hizo y por eso deberá recalcular la tarifa que ya cobró el año pasado y devolverle a los usuarios lo que facturó de más. La excusa para no invertir fue que el Gobierno nacional se había comprometido a liberar asistencia financiera para esas inversiones, cuestión que no se concretó. En los hechos, la ampliación de la red no existió. Además, la empresa fue advertida de otra maniobra: la sobrevaluación de sus activos, cuestión que afectó el cálculo de tarifa “al alza”.

Distribuidora de Gas Cuyana es parte de un grupo que tiene como base más el negocio financiero que el energético. Los accionistas compraron la empresa en 2014, cuando las tarifas estaban planchadas, pero con las elecciones a la vista se avizoraba un cambio: tanto Macri como Scioli tenían en carpeta gestionar de otra manera la política energética, con actualización de tarifas. Y ocurrió. Por eso las ganancias de las distribuidoras se potenció. Pero hubo más cambios. Este año la empresa concesionaria del servicio en Cuyo comenzó el proceso de fusión con Distribuidora de Gas del Centro, concentrando todo en Córdoba.

El Gobierno ratificó la política tarifaria con una impronta clave: dar seguridad jurídica a las empresa y a las potenciales inversiones. En ese esquema, las ganancias de las empresas concesionarias parecen son un bien intangible . Pero las consecuencias de esos tarifazos no se mensuran y vuelven a generar tensión, incluso dentro de la alianza gobernante Cambiemos.