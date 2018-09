Dujovne va a Diputados a explicar la letra chica del Presupuesto 2019

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, defenderá hoy en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2019, en lo que marca el inicio del tratamiento legislativo de esta iniciativa, que el oficialismo aspira a aprobar el mes que viene.



A diferencia de su visita del lunes, cuando el funcionario presentó las líneas centrales de la iniciativa, en la reunión prevista para las 14, responderá las inquietudes de los diputados de las diferentes bancadas.



La de Dujovne será la primera visita de un funcionario del Ejecutivo a la comisión, en un cronograma que incluye también la presencia del ministro de Interior, Rogelio Frigerio; en este caso, el próximo 26.



Los diputados también analizan la posibilidad de incluir las exposiciones del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y de la responsable de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, entre otros.



El proyecto de Presupuesto 2019 prevé una caída de 0,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), un dólar promedio de 40,10 pesos y una inflación del 23 por ciento.



Fuentes del oficialismo señalaron que aspiran a aprobar el proyecto durante el mes de octubre, para que el Senado lo pueda convertir en ley antes del 30 de noviembre, cuando finaliza el período de sesiones ordinarias.



En la Cámara baja estiman contar con 135 votos a favor de la iniciativa, aunque en los próximos días buscarán ampliar esa base para evitar posibles contratiempos durante la votación en particular de los artículos.



Desde el interbloque Cambiemos confían en la "oposición responsable" de algunos de los 33 diputados del interbloque Argentino Federal (peronismo no kirchnerista), referenciados mayoritariamente en gobernadores peronistas.



El jefe de ese interbloque, el salteño Pablo Kosiner, aseguró a Télam que es "un avance" que se denomine a ese espacio como "peronismo responsable" dado que "durante mucho tiempo se ha instalado la idea de que no se podía gobernar porque el peronismo no lo permitía".

Télam