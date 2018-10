Dujovne dijo que nos vienen meses duros, pero aseguró que el Gobierno logró evitar una crisis

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó hoy que a la Argentina le esperan "meses duros por delante", aunque consideró que "sin estas medidas que tomó el Gobierno, hubieran sido más duros, por lo que logramos evitar una crisis".



En declaraciones a radio La Red, Dujovne evaluó de manera positiva el arranque de las bandas de flotación del dólar: "En el primer día el sistema funcionó, se hizo la primera licitación de las letras de liquidez (Leliq) del Banco Central para ir retirando pesos, con lo que queremos ir reforzando que la base de una moneda sana y de la estabilidad cambiaria viene de la mano de la fortaleza del peso y no de la política de intervención".



Ayer, el dólar operó en baja y cerró a $40,73 en el mercado minorista, tendencia que se mantenía e incrementaba hoy.



"Queremos dar la señal de que la emisión está controlada, donde la cantidad de dinero no va a crecer bajo ningún motivo; esto da una certidumbre a quien tiene pesos de que los pesos circulantes siempre serán los mismos, lo que tiende a fortalecer nuestra moneda", amplió el funcionario.



Según el funcionario, "se trata de cambiar las condiciones en las que está funcionado el mercado monetario y cambiario (...) dar la señal de que la emisión de pesos va a estar totalmente controlada por un período largo de tiempo".



Al ser consultado respecto de declaraciones del titular del Banco Central, Guido Sandleris, quien dijo que no compraría dólares en este momento, afirmó: "Creo que tenemos un tipo de cambio en niveles extremadamente competitivos, el peso está en un valor muy bajo y junto con esto estamos implementando una política monetaria muy dura, muy sana, que tiene que tender a fortalecer a nuestra moneda".



Asimismo, al evaluar la marcha de la economía indicó que "atravesamos una recesión" y dijo que se da en el marco de "un conjunto de eventos -entre los que mencionó la sequía, la volatilidad internacional con la salida de fondos de países emergentes- que nos pegaron muy fuerte porque no habíamos terminado de corregir los desbalances de nuestra economía".



"La economía argentina está en recesión y lo va a estar por un tiempo; lo importante es que tenemos un piloto de tormenta, el Presidente, que con mucha valentía ha decidido avanzar con las medidas que hacían falta para estabilizar la situación, que es acelerar el camino hacia el equilibrio fiscal", enfatizó.



Para Dujovne, "tenemos meses duros por delante, como lo han sido desde abril. Pero también (sabemos) que sin estas medidas hubiera sido mucho más duro; hemos logrado evitar una crisis, estamos atravesando una recesión pero manteniendo las reglas de juego con las que entramos a este proceso".



"Tenemos que concentrarnos en pilotear esta tormenta y salir de ella, vamos a salir fortalecidos, con equilibrio fiscal y una moneda mucho más sana, hemos sembrado para el futuro aún cuando paguemos costos en el corto plazo", aseguró.



En otro orden, respecto del acuerdo con el FMI, afirmó que "si no acordábamos (...) corríamos el riesgo de tener que hacer un ajuste fiscal aún más duro que el que estábamos haciendo".

Por último, pidió "tener paciencia, pero también recordar que en 2017 la economía argentina crecía al 3% anual con una fuerte baja de la pobreza, las exportaciones y la inversión crecían, y el desempleo caía".



"Gracias a estas medidas estamos evitando tener una de esas crisis que ha tenido la Argentina cada diez años, y una vez superada esta crisis lograremos tener una economía mucho más sana y retomar el crecimiento que perdimos en el primer trimestre de este año, y tener una economía que vuelva a generar empleo, bajar la pobreza, de una manera más perdurable, puesto que hemos terminado de corregir los desbalances crónicos de los últimos 60 años", concluyó.