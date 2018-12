Duhalde, el indultador: la lista olvidada de perdones peronistas

Eduardo Duhalde fue presidente no por haber sido elegido mediante el voto popular, sino porque lo puso el Senado en ese puesto por descarte: era el senador más viejo. Había perdido la presidencia. Pero tras la caída de Fernando de la Rúa en un momento de caos del país impulsado por la oposición peronista y no amortiguado por la torpeza del gobierno, accedió al poder de todos modos. Podría argumentarse mucho más en torno a este momento del país, pero el eje es otra cosa: los indultos que Duhalde anda proponiendo para empresarios acusados de corrupción, tal como lo hizo esta semana al ser entrevistado por el programa "Otra manera", por MDZ Radio.

Como lo analizamos en tiempo real, Duhalde no busca justicia, sino todo lo contrario: un perdón a presuntos culpables, aduciendo -insólitamente- principios humanitarios en torno a la salud de los acusados.

La memoria de los argentinos es frágil y más bien selectiva de acuerdo a lo que algún no virtual nervio le dicta al cerebro desde el bolsillo. Más conveniencia que razonamiento; más clientes que ciudadanos. Pero si los recuerdos nos acompañaran tendríamos presente que cuando Carlos Menem era presidente, Duhalde era su vice. Entre el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, se dictaron 10 decretos de "perdón" a condenados por delitos cometidos durante la última dictadura. Esta es la lista:

El 7 de octubre de 1989, Menem sancionó cuatro decretos indultando a 220 militares y 70 civiles:

Decreto 1002/89: Indulta a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, excepto el ex-general Carlos Guillermo Suárez Mason, que había sido extraditado de los Estados Unidos.

Decreto 1003/89: Indulta a líderes y miembros de los grupos guerrilleros y otras personas acusadas de subversión, entre ellas personas que se encontraban muertas o "desaparecidas". También indulta a militares uruguayos.

Decreto 1004/89: Indulta a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988.

Decreto 1005/89: Indulta a los ex-miembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas.

El 29 de diciembre de 1990, Menem sancionó seis decretos indultando a un nuevo listado:

Decreto 2741/90: Indulta a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini. Indulta también a los militares condenados en crímenes de lesa humanidad Ramón Camps y Ovidio Riccheri.

Decreto 2742/90: Indulta a Mario Eduardo Firmenich, líder de la organización guerrillera Montoneros.

Decreto 2743/90: Indulta a Norma Kennedy, procesada por malversación de fondos públicos.

Decreto 2744/90: Indulta a Duilio Brunello, condenado a inhabilitación absoluta y perpetua por el delito de malversación de fondos públicos.

Decreto 2745/90: Indulta al ex-ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad (secuestro y torturas) contra Federico y Miguel Ernesto Guthein.

Decreto 2746/90: Indulta al exmilitar Guillermo Suárez Mason por delitos de lesa humanidad.

Podrán decir que no fue Duhalde el de la iniciativa sino el riojano que fue mutando a lo largo del tiempo en sus ideas y acciones. Pero la fragilidad de la memoria argentina ha olvidado que el exgobernador bonaerense y presidente interino tuvo sus propios indultos, firmados como granada tirada hacia atrás, justo unos días antes de entregarle la banda presidencial a su delfín, Néstor Kirchner.

Duhalde indultó no sólo al ex jefe guerrillero Enrique H. Gorriarán Merlo y al ex líder carapintada Mohamed Alí Seineldin, sino que también extendió la indulgencia a todos los condenados por el ataque al cuartel militar de La Tablada que habían obtenido una conmutación de penas en el gobierno del radical Fernando de la Rúa. Firmó tres decretos en los que se disponen indultos para las "penas privativas de la libertad" para 25 civiles y militares carapintadas.

En el caso de los civiles integrantes del MPT, las penas fueron impuestas por la Cámara Federal de San Martín a 17 integrantes del Movimiento todos por la Patria, cuya nómina estaba encabezada por Gorriarán Merlo. En otro decreto se indultó a ocho militares, encabezados por el ex coronel Seineldin, sancionados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por acontecimientos ocurridos el 3 de diciembre de 1990.

Duhalde, el indultador, perdonó a:

Gorriarán Merlo: condenado a la pena máxima por el ataque al cuartel, perpetrado en 1997 por el Movimiento Todos por la Patria (MTP).

Felicetti, Roberto: ex jefe del MTP, cumplía prisión perpetua.

Acosta, Claudia: miembro del MTP.

Aguirre, Miguel

Díaz, Luis

Fernández, Isabel

Mesutti, Gustavo

Moreyra, José

Motto, Carlos

Paz, Sergio

Ramos, Luis

Ramos, Sebastián

Rodríguez, Claudio

Veiga, Claudio

Puigjané, Juan Antonio (religioso)

Sívori, Ana María (ex mujer de Gorriarán)

Molina, Dora

Seineldín, Mohamed Alí

Baraldini, Luis

Vega, Oscar

Mercado, Pedro

Vívere, Osvaldo

Abete, Hugo

Fernández, Rubén Enrique

Segovia, Miguel

¿Alguien se animará a publicar una lista de qué empresarios indultaría un nuevo gobierno como el de Duhalde, tal como lo anticipó esta semana?