Dos gobernadores le marcaron la cancha a Macri antes de la reunión del martes

El presidente Mauricio Macri ha citado a todos los gobernadores el próximo martes en Casa Rosada, con el objetivo de llegar a un acuerdo respecto al Prespuesto 2019. Sin embargo, uno de ellos -el socialista Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe- avisó que no podrá asistir y mandará a su vice; y otro -Alberto Rodrígez Saá, gobernador de San Luis- anticipó que "no va a avalar" el presupuesto.

En diálogo con Radio Estación Sur, Rodríguez Saá aseguró que si el proyecto de ley, que debe tratarse en el Congreso en las próximas semanas, "es verdaderamente horripilante y no hay otra forma", lo va a rechazar.

"El Presidente nos ha convocado a una reunión el martes. Yo creo que está instalado que los gobernadores vamos a ir a avalar el Presupuesto y que ya sale. No es así", advirtió.

"Lo que vamos a hacer es, por primera vez, informarnos cómo es el Presupuesto. Supongo que nos entregarán el Presupuesto en la mano para estudiarlo. Después de que nos vayamos el martes, vamos a estudiarlo y seguramente vamos a proponer modificaciones, porque ¿quién quiere votar el Presupuesto del FMI? Yo no", manifestó.

El gobernador pidió "saber de qué se trata" el presupuesto para el año que viene y reiteró que el oficialismo "va a intentar una foto para decir que todos lo avalamos". Y agregó: "¿Cómo vamos a decir que sí si nadie lo conoce? Parece que el Fondo Monetario sí y eso es horrible. No se traguen el amague".

El gobernador de Santa Fe, por su parte, anticipó que no asistirá a la reunión y que en su reemplazo enviará a su vice, Carlos Fascendini. La razón de su ausencia es que viajará a San Francisco para participar de un foro sobre el cambio climático.

"Es una convocatoria del Presidente y hay que ir a escuchar, más allá de que uno no esté de acuerdo", señaló Lifschitz, y agregó: "Yo no quiero ser socio del ajuste. Hay que defender la gobernabilidad, pero no estoy de acuerdo con el recorte de los recursos a las provincias".