Dos "gobernadores del agua", cada vez más enfrentados

Un inédito conflicto sigue enfrentando a dos "gobernadores del agua". Y la razón es, precisamente, el agua: Sergio Marinelli, actual jefe de Irrigación, le reclama a su antecesor, Carlos Abihaggle, una deuda por el uso del vital elemento en su domicilio.

Pasaron casi cuatro meses desde que el radical Marinelli y el peronista Abihaggle (Superintendente de Irrigación entre 1997 y 2002) se reunieron para tratar de solucionar la disputa. Parecía haber surgido un principio de acuerdo aquella vez, pero no: Abihaggle todavía está inhibido por no pagar una boleta de unos 22.000 pesos a Irrigación.

Abihaggle y varios vecinos del country de Guaymallén donde viven han sido castigados judicialmente por no hacerse cargo del pago del "uso recreativo" del agua de Irrigación. La inhibición les impide "transformar, modificar o transferir derechos reales sobre bienes inmuebles o bienes registrables".

Desde su trinchera, Abihaggle insiste en negarse a pagarle a Irrigación porque cree que le están cobrando un servicio que no le prestan y porque cuando adquirió el lote de su casa, el derecho de agua no figuraba en las escrituras.

Lo mismo les pasa a otros vecinos de Abihaggle y a dueños de lotes en otros barrios privados de otras zonas de Guaymallén y en Maipú, Luján y Las Heras. Esos lotes antes han sido fincas y, cuando Irrigación los detecta, los empadrona para cobrar el servicio de agua.

A partir de allí, empiezan las quejas, ya sea por los montos de las deudas o la falta de servicio. Con un agravante: el que ocupa el agua de Irrigación para "uso recreativo" paga el cuádruple de lo que le corresponde erogar a un productor agrícola.

El principio de acuerdo de mayo pasado consistía en que Abihaggle y sus vecinos pagaran el componente impositivo de la factura pero no la tasa de servicio, que es del orden del 50 por ciento.

Sin embargo, ayer, Marinelli fundamentó que Irrigación está en condiciones de cobrarle a Abihaggle el servicio porque el agua de riego está en la puerta del barrio y son los vecinos quienes no han hecho las obras necesarias para utilizarla. "No debo ni quiero hacer excepciones", afirmó el superintendente actual.

Pero del otro lado, Abihaggle no afloja: "No quiero que me cobren por lo que no corresponde", insistió anoche, ante la consulta de MDZ.