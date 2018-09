Docentes paran por "necesidad"; bancarios, por "solidaridad"

Bancarios y docentes se sumarán en Mendoza al paro nacional convocado para este martes, aunque desde realidades económicas disímiles de sus representados, según lo admitieron los líderes de sendos sindicatos a nivel local en charla con MDZ Radio.

El representante de La Bancaria en la provincia, Sergio Gimenez, confirmó que los bancos privados y públicos estarán cerrados ya que su gremio adhiere a la huelga por su pertenencia a la CGT y "por solidaridad". "Si bien es cierto que pudimos recomponer el salario por inflación, no podemos dejar de ver que a unos les está yendo muy mal; muchos están perdiendo el empleo y los que no lo tienen, no lo consiguen. Por eso tenemos que ser solidarios con el resto de los trabajadores", explicó el dirigente bancario al programa Cambio de Aire.

Por su parte el líder del SUTE, Sebastián Henriquez, confirmó que el gremio docente confluirá en la protesta por mandato de la CTERA, que votó tres días de paro, pero que en su caso los maestros marcharán por sus bajos salarios.

Henriquez admitió que el descuento del ítem Aula hará que algunos docentes desistan de hacer huelga. "Estamos en una situación delicada con descuentos brutales con salarios entre los más bajos del país", dijo el dirigente, quien detalló que "un docente con 36 horas cátedra semanales no llega a los $15.000 al mes". "Que le descuenten un 20 ó 25% lo hace pensar sobre adherir o no", reconoció.

Sin embargo dijo que las características de la huelga, por ser nacional, dará más empuje a la protesta por lo que espera que sean varios los que se sumen a la manifestación convocada para este martes a las 10 en Peatonal y San Martín.