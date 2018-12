Diputado llamó a "proceder sin dilaciones" al desafuero de Cristina

El diputado Jorge Enriquez, del bloque oficialista Cambiemos, llamó al Senado a "proceder sin más dilaciones al desafuero de la ex presidenta" Cristina Fernández de Kirchner, para que "pueda hacerse efectiva" el auto de detención que pesa sobre ella.

"El Senado debería proceder sin más dilaciones al desafuero de la ex presidente para que la orden de detención pueda hacerse efectiva", sostuvo el legislador oficialista en un comunicado de prensa. La semana pasada, la Cámara Federal ratificó el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta, por considerarla jefa de una asociación ilícita, en el contexto de la causa de los cuadernos de las coimas.

Sin embargo, el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, jefe del interbloque Altrernativa Federal, señaló desde un primer momento que la Cámara Alta no va a habilitar el desafuero de la ex presidenta. "Creemos que el procesamiento es válido, pero no vemos la necesidad de la prisión preventiva. En este caso no hay riesgo de fuga ni ella ocupa un puesto importante en el país que pueda entorpecer la causa. No apoyaremos el desafuero", explicó Pichetto.

"Es una posición histórica del Senado no habilitar el desafuero, es una línea que se ha mantenido siempre. Si bien no estaba el planteo del desafuero en un proceso al revés, cuando Carlos Menem quiso ser candidato, no fue habilitado porque tenía condena", explicó Pichetto.

Sin embargo, Enriquez cuestionó este argumento en el texto que distribuyó: "La Ley de fueros estableció la correcta interpretación en esta materia: no hay ya inmunidad de proceso, sino tan solo de arresto. Los procesos pueden ser llevados adelante sin necesidad de desafuero, pero éste debe ser votado por la Cámara respectiva cuando, como en este caso, la Justicia solicita la detención del legislador".

En este caso, la resolución judicial fue tomada por la Sala I, integrada por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes también procesaron a Roberto Baratta y José López, acusados de integrar una asociación ilícita. Esta figura legal también incluía a empresarios, quienes en carácter de "arrepentidos", admitieron pagar coimas: Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, fue uno de los beneficiados por los camaristas, ya que sólo se lo juzgará por cohecho activo y no por asociación ilícita.