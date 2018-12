Desafuero de CFK: Stornelli mandó a los legisladores del PJ a leer la ley

"La ley dice que si hay una orden de detención escrita de un juez para una detención, deben tratar el juicio político", dijo el fiscal Carlos Stornelli al referirse a la postura de los senadores del PJ que se niegan a tratar el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner.

Después de que se confirmara la imputación de CFK en la causa de los cuadernos de la corrupción como líder de una asociación ilícita, el funcionario judicial dijo que "al Senado le diría que vuelva a leer la ley".

"No se cuál es la jurisprudencia que dice que van a votar el desafuero si no hay una condena firme", recalcó en una entrevista con TN.

En ese sentido, agregó: "Si no era senadora, Cristina hubiera ido presa, pero los fueros lo impiden y es el Senado el que tiene que resolver sobre eso. Si las manos no se levantan, no hay juicio político".