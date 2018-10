Denunció que lo amenazaron de muerte por criticar a Hebe

El ataque fue perpetrado anoche en el frente de la finca ubicada en la calle Tucumán al 400 a pocas cuadras del centro de la ciudad y era investigado por personal de la comisaría segunda y la fiscalía local, indicaron fuentes policiales.



Baylac, en diálogo con Télam, estimó que las amenazas podrían estar vinculadas con reflexiones que había realizado en las últimas horas con respecto a la situación de escrache que vivió la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el llamado de la presidente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, de incentivar reacciones similares.



"Ayer estuve haciendo algunas reflexiones respecto a la actitud que tuvo Hebe de Bonafini con relación al escrache que le hicieron a la gobernadora (María Eugenia Vidal) y evidentemente algunos se han enojado", dijo Baylac a esta agencia.

En ese contexto, el ex legislador sostuvo que "es muy probable que desde ese sector haya aparecido anoche algunos a poner amenazas en el garage de la casa de mi madre de 90 años donde yo viví mucho tiempo".

"Me impresiona que quieren decirme callate, te matamos o te apagamos la luz que es lo mismo que matar, me parece que ese es el mensaje que quisieron dejar y no era dirigido a mi mamá sino a mí", afirmó.