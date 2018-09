De la Sota, la bisagra para unir a los K con los anti K

No se puede decir que nada unía a José Manuel de la Sota con la familia que fundaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández porque los unía el peronismo, el término como en la Argentina se conoce con toda vehemencia la praxis política y la lucha por estar siempre en el poder. Sin embargo, hay toda una historia de desencuentros en común que podría remontarse a los tiempos de la juventud y a qué versiones temporales del peronismo se sumó. Más adelante, mientras el cordobés adhería a la "renovación" que lideró Antonio Cafiero, los Kirchner se inclinaban por la versión electoral caudillesca (que hoy llamaríamos "populista") de Carlos Menem.

Las tres mujeres

Luego, en 2004, una vez más quedó expuesto el desacuerdo. Fue cuando se produjo "la guerra de las tres mujeres", tal como se conoció el episodio ocurrido en Parque Norte, durante un congreso del Partido Justicialista que presidía Eduardo Camaño, en el que Cristina Fernández fue embestida por la por entonces esposa de De la Sota, la sanjuanina Olga Riutort, y por Hilda Duhalde.

Clarín contó de una manera muy interesante aquellos hechos ese día, 27 de marzo de 2004:

"Yo no iba a hacer uso de la palabra...", empezó a decir Cristina Kirchner, oradora sobre la marcha, trajecito celeste, cara con gesto de disgusto. Fue como invitar a los que, desde abajo, preferían no escucharla: le devolvieron un sonoro "traidora". El grito retumbó en el recinto, que justo se había callado para oírla.

A esa piña le siguió una lluvia de chiflidos, abucheos y algún epíteto muy fuerte de alguien poco afecto a los modales. Con reflejos, Eduardo Camaño, titular del congreso, hizo suya la difícil tarea de calmar los ánimos.

Pero la primera dama redobló la embestida: criticó a sus pares congresales, que no habían dejado hablar al gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo; lanzó una propuesta para replantear la identidad del PJ ("Estamos ante una posibilidad histórica", dijo) y ahí, ya como una factura personal, disparó sin nombrarlas contra Chiche Duhalde y Olga Ruitort, la esposa del gobernador de Córdoba, José de la Sota. Ese es el trío de mujeres más indomables e influyentes del peronismo.

"Renuncié a un cargo partidario porque me parece que tiene que llegar una mujer, pero no por portación de marido", gatilló Cristina, aun cuando a ella misma le gusta que la nombren con el apellido del Presidente.

Como una tromba, Olga se zambulló al escenario para hablar con Camaño al oído y pedirle la palabra. La miraba asombrado su marido, De la Sota, que después se pasó cinco minutos haciéndole gestos para que midiera lo que iba a decir. Ella no estaba dispuesta a callarse.

Pero antes habló Chiche, que subió a una tarima para que la vieran desde el fondo. La ovacionó la audiencia, mayoritariamente bonaerense. Cristina sólo tomaba agua esperando el golpe.

"En mi caso, Cristina, sí soy portadora de apellido. Me llamo Hilda González de Duhalde y eso no me pesa. Pero las dos mujeres que estamos acá (aludía también a Olga) nos rompimos el alma para llegar. No quiero mirar para atrás, hay que mirar para adelante", dijo Chiche con tono firme.

Ruitort, enojadísima, fue más irónica: "Me parece oportuno, ya que está aquí nuestra primera dama, que la informemos de la historia política de cada una". Y ahí nomás hizo un racconto de su militancia en el PJ puntano y en el sanjuanino, historia previa a su matrimonio con De la Sota. "Después me casé con él", aclaró con esa tonada cordobesa.

Luego, para cerrar su participación, puso a disposición del cónclave su flamante cargo de secretaria de Organización del PJ para que sea ocupado por Cristina. Lo había calculado y no sorprendió la decisión del Congreso reunido: nadie votó esa moción.

Muertes, saqueo y soledad

Sin embargo, pocos recuerdan aquel desaguisado ya que lo que sucedió en 2013 superó todos los límites de lo imaginable. Los que ahora alientan "un diciembre" para Mauricio Macri, tuvieron el suyo con levantamientos y huelgas policiales en varias provincias, con Córdoba como epicentro y saqueos en supermercados. La presidenta era Cristina Kirchner y respondió con un festival en Plaza de Mayo en donde bailó por cadena nacional mientras los hechos dejaban al menos 15 muertos en el país y eran saqueados -según cifras suministradas por la Confederación Argentina de la Empresa- unos 1.900 comercios.

De la Sota gobernaba Córdoba y pidió ayuda de la Nación. Necesitaba de tropas federales para evitar que corriera más sangre y garantizar la tranquilidad social. Pero el gobierno de su partido, con Jorge Capitanich como Jefe de Gabinete, lo ignoraron: lo dejaron solo. Posiblemente, una técnica perversa para anularlo políticamente como alternativa. Pero murió gente y mucha otra sufrió heridas o despojos.

De la Sota, entonces, se vio obligado a pedir ayuda en público ante el fracaso de los mecanismos formales e institucionales. Usó las redes sociales.

La Casa Rosada terminó los festejos en Plaza de Mayo, levantó la basura que dejaron sus acólitos y recién después le mandó un contingente de gendarmes. La reacción de "El Gallego" también fue por Twitter:

@CFKArgentina agradecemos el anuncio de enviar 2000 gendarmes. Hacían falta anoche. Hoy el conflicto está resuelto. — José M. de la Sota (@DelaSotaOk) 4 de diciembre de 2013

José Manuel de la Sota le dijo directamente a Cristina Kirchner: "Los gendarmes hacían falta anoche". Llegó a un acuerdo con los policías en huelga y se calmó el caldo que ya se había regado por varias provincias del país.

La etapa final

Podríamos escarbar más en el asunto, pero la política es política, y el peronismo, eso: praxis del poder.

De allí que a fines de julio se conociera que se había reunido con Máximo Kirchner, a pesar de que el gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza y, además, como principal nexo con el cordobés Juan Schiaretti (que hoy lloró al depositar la Banda de Gobernador en el féretro de De la Sota, con quien se alternó como mandatario).

A la hora de la despedida, Cristina Kirchner dijo estar conmovida, lo que además de generar bronca en muchos peronistas que sabían de la distancia que los separaba, despertó suspicacias: es que todavía no había podido anunciar que De la Sota trabajaba para darle una base de legitimidad a lo que en el peronismo todos llaman cual Padrenuestro revivificador como "la unidad". De la Sota venía de trabajar con su propio espacio dentro del Frente Renovador, sin mezclarse demasiado con Sergio Massa y sosteniendo su identidad. Aun, diferenciándose - "divide y reinarás"- con su amigo Schiaretti. Pero el objetivo era mayor: conseguir armar un espacio capaz de resistir la fuerza con que Cambiemos busca sostenerse en el poder, como es la división del peronismo en muchas fuerzas o, al menos, dos. "La división del adversario siempre resulta una buena receta cuando la unidad y fuerza propia no son suficientes", pudo ser el lema del oficialismo que, tal vez, hayan recibido como herencia y aprendizaje del propio peronismo.

Muy conmocionada por la triste noticia del fallecimiento del ex gobernador de Córdoba José Manuel De La Sota.

Mis condolencias a su familia y a sus compañerxs y amigxs. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 16 de septiembre de 2018

De la Sota jamás sería sospechado de ser parte de la maquinaria K. Por eso era apreciada su tarea de "buena voluntad" de parte del kirchnerismo para construir un espacio en común que, si bien no garantizaría una catalización de todas las versiones del justicialismo actual, al menos daría idea de un eje diverso y unido.

Murió De la Sota y eso conmociona al kirchnerismo que lo tenía como factotum de su supervivencia política y emociona a muchos otros dirigentes políticos que reconocen en el fallecido dirigente político cordobés a una figura de alcance nacional a quien nunca le llegó su tiempo.

