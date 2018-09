De la Sota estaba "muy cansado" antes del accidente

"Vino al mediodía. Estaba apurado porque era el cumpleaños de su hija Natalia. Se dormía, estaba muy agotado". Ese recuerdo le quedó a la peluquera Norma Espamer de su último encuentro con José Manuel de la Sota, quien horas después perdería la vida en un accidente en la ruta 36.

El auto del ex candidato presidencial de 68 años se dirigía desde la ciudad de Río Cuarto hacia la capital provincial quedó incrustado debajo de un camión con acoplado. Murió en el acto.

Espamer lo atendió cerca del mediodía, apenas algunas horas antes de que se accidentara con su auto Volvo VX60 a la altura del kilómetro 786.

"Le hice unas mechas oscuras. Estaba muy cansado. Comió una ensalada de frutas y se durmió tres veces. Se comió cuatro caramelos y se fue", explicó la mujer.

Y agregó: "Me dijo que no estaba muy bien, que tenía muchos problemas: 'Si no voy al cumpleaños de Nati, se va a poner mal', me dijo".

Con información de Infobae