De Marchi no se baja y el cornejismo diseña su plan para "golearlo" en las PASO

El gobernador Alfredo Cornejo aún no elige su candidato a la gobernación, pero en Casa de Gobierno ya elaboran una estrategia de cara a las elecciones primarias. Todavía no hay fecha pero la convicción del intendente de Luján Omar De Marchi de competir por la candidatura del oficialismo ha obligado a que los armadores políticos de Cornejo se sienten a la mesa y tracen proyecciones a futuro. Si bien saben que ninguno de los elegidos de Cornejo alcanza el conocimiento público del lujanino, apuestan a dos estrategias para derrotarlo por amplio margen.

Desde el entorno de De Marchi niegan que Mauricio Macri pueda pedirle que baje la candidatura a cambio de que Cornejo unifique las elecciones provinciales con el calendario nacional. Ese trascendido parece haber quedado atrás en el tiempo y todo indica que Cambia Mendoza se encamina a unas PASO entre De Marchi y el elegido de Cornejo.

Ya sea el intendente de Ciudad, Rodolfo Suárez; el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; o algún tapado que Cornejo tenga bajo la manga, cualquiera de ellos tiene menos conocimiento público que el intendente de Luján. En Casa de Gobierno lo saben, pero el dato no les genera temor.

El plan del cornejismo se divide en dos. Por un lado, anclar la figura de De Marchi a la de Mauricio Macri. Es decir, que De Marchi sea el candidato de Macri en Mendoza y de esa manera despegar al radicalismo del PRO más allá de la sociedad que hoy existe entre ambos partidos. En este sentido, incluso aseguran que les conviene que De Marchi salga a jugar así el candidato radical se desprende de la figura presidencial.

Pero por el otro lado, ven en De Marchi una debilidad que lo dejaría fuera de carrera en las PASO. Si bien aceptan que es el intendente que más mide y uno de los políticos con más conocimiento público en la provincia, aclaran que en las PASO también traccionan las precandidaturas de los intendentes.

En este sentido, deslizan que todos los intendentes oficialistas llamarán a elecciones para la misma fecha que el gobierno provincial y que en las PASO el candidato de Cornejo contará con la tracción de los jefes comunales. Es decir, el candidato radical tendrá el apoyo de los actuales intendentes y De Marchi debería conseguir que también lo respalden, presentar candidatos propios o ir con boleta corta en el cuarto oscuro.

Consultado sobre esta última posibilidad, De Marchi aseguró que aún es temprano para esas especulaciones. En concreto remarcó que para empezar todavía el gobernador no se expide sobre dos temas prioritarios: la fecha de las elecciones y la implementación de la boleta única en lugar de la lista sábana.

"Todavía no sabemos si las elecciones están desdobladas o no. Hasta no saber eso no se puede hablar de estrategia. El gobernador tiene que definir rápidamente reglas de juego claras. No podemos estar a la expectativa de un decreto del gobernador que no define por especulación electoral", remarcó De Marchi. En la misma línea, volvió a pedir por la boleta única.

"Creemos que el gobernador hará una apuesta por la transparencia y no va a seguir utilizando viejos sistemas tramposos vinculados con la lista sábana", remarcó y dijo que eso elimina "todo tipo de especulación y de mañas".

Por todo ello dijo que aún es prematuro para idear estrategias y remarcó que no hay que creer que el elector es tonto. "Yo parto de la premisa de que el elector es inteligente y elige a quien quiere votar", argumentó.

En conclusión, para el lujanino no se puede trazar una estrategia hasta no conocer las reglas del juego y tampoco hay que subestimar al electorado y su comportamiento en las urnas.

A priori, todo parece indicar que Mendoza desdoblará sus elecciones como fija la ley electoral vigente e irá a las urnas en los meses de junio (PASO) y septiembre (generales). Tampoco parece viable que se cambie el sistema electoral por el de boleta única debido a que en el gobierno entienden que sería costoso informar a la ciudadanía sobre esa modificación.

Solo resta esperar para ver cómo evoluciona el complejo entramado electoral en el que todos los actores ya comienzan a ubicar sus fichas. El panorama es cambiante pero ya existen dos certezas: De Marchi no se baja y Cornejo no está dispuesto a abrirle camino a la gobernación.