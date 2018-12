De Marchi: "Respeto el liderazgo de Cornejo, pero es la gente la que decide"

El intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, visitó los estudios de MDZ Radio para participar del programa "Otra manera". En la entrevista, el intendente brindó interesantes definiciones políticas sobre la actualidad de su departamento y sobre sus intenciones de ser candidato a gobernador en las elecciones del próximo año.

Con respecto a una posible candidatura, De Marchi aseguró que "no hay que apresurar los tiempos" y agregó que las candidaturas "se resolverán en el marco del espacio Cambia Mendoza".

"No es un tema menor. Hay un gran equipo en Cambia Mendoza y las bases que tiene el Gobierno son muy buenas. El frente debe ser lo más amplio posible para que los cambios para el futuro de Mendoza tengan el máximo consenso posible", explicó el intendente de Luján.

Y agregó: "La gente es la que decide y no el gobernador. No está resuelto si iré a las PASO, pero tengo claro que el camino personal no puede ser más importante que el conjunto porque está el futuro de dos millones de mendocinos en juego".

Sobre la posibilidad de ir como vicegobernador en una fórmula, De Marchi señaló que no cree "ser útil en un ámbito legislativo" y que prefiere "liderar tomando decisiones ejecutivas". Asimismo, consultado por el lugar que tiene el PRO dentro del oficialismo provincial, manifestó: "Tenemos pocos lugares".

"Los liderazgos son claros y el liderazgo del gobernador lo respeto. Ha hecho lo básico que es ordenar la provincia. Hay que ver cómo hacemos para que Mendoza trascienda las fronteras y siga creciendo", completó el intendente de Luján.

Por último, De Marchi recordó que asumió con un municipio quebrado y que requirió un gran esfuerzo para ordenarlo. "Aprovechamos los 6 meses antes de asumir para armar un buen equipo y trabajar en muchos ejes. Cuando asumimos, el municipio tenía 400 millones de deuda, se debían dos meses de sueldo, no se pagaban los servicios; estaba en quiebra", señaló, y cerró: "Si no tenés bien armados los proyectos no te baja un centavo nadie por más buena relación con el presidente que tengas".