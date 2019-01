De Marchi: "Mi candidatura a gobernador no tiene plan B"

El intendente de Luján, Omar de Marchi, aseguró en MDZ Radio, que su candidatura a gobernador no tiene "plan B" y prometió que volverá a "su profesión y su trabajo" si al final Cambia Mendoza es representado por otro.

"No especulo, trabajamos para gobernar la provincia. Si así no fuera, tengo mi trabajo y mi profesión. Estoy construyendo sin red, no tengo plan B", sostuvo De Marchi.

También afirmó que acompaña "todo lo que sea transparencia electoral", en referencia a la resolución firmada ayer por las autoridades nacionales de Cambiemos, entre las que se encuentra el gobernador Alfredo Cornejo como presidente de la UCR. Esa resolución dice que quienes compitan por la gobernación en comicios adelantados luego no podrán ser candidatos a otros puestos en las elecciones nacionales.

El escenario de elecciones desdobladas le cabe precisamente a Mendoza y De Marchi es uno de los precandidatos a la gobernación, pero para quedar como candidato definitivo deberá enfrentar a uno o dos postulantes de la UCR en la primaria de "Cambia Mendoza".

La fecha de la elección provincial, de todos modos, todavía no se define. Y en ese sentido hubo un palo de De Marchi a Cornejo: "No puede quedar en manos del gobernador la decisión de si se desdobla o no. La ley tiene un articulito tramposo que permite adherir al calendario nacional. La fecha no puede estar sujeta a la especulación electoral", se quejó. Reclamó, además, la implementación de la boleta única, para remplazar la lista sábana.

El presidente del PRO dijo que no sabe si hubo un pedido de la Casa Rosada para unificar los comicios, pero mencionó algunos argumentos en contra. "No existen las islas, por ahi uno puede decir que unificar elecciones conviene porque el pais es uno solo", expresó. También mencionó que no sería conveniente votar siete veces este año.

"Estoy trabajando para que Mendoza explote en los próximos cuatro años", afirmó De Marchi. Y hasta hubo elogios para un precandidato radical: "Sería una opción muy interesante", indicó.

Escuchá la entrevista completa aquí: