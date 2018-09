Cuatro exgobernadores de Mendoza enseñarán a gestionar en la UNCuyo

A partir de este próximo 28 de septiembre y hasta el mes de diciembre, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, en el marco de la segunda cohorte de la Diplomatura de Posgrado en Gestión y Políticas Públicas, que se dicta en esta Casa de Altos Estudios, disertaran los ex gobernadores de Mendoza Arturo Lafalla, Rodolfo Gabrielli, José Octavio Bordón y Celso Jaque. La directora de este curso es María Melina Guardamagna (UNCuyo- CONICET) y la coordinadora Académica es Elina Agüero Zavala (FCPyS. UNCuyo) De acuerdo con los organizadores, no fue invitado Francisco Pérez y sí los dos radicales. Pero Roberto Iglesias se disculpó debido a que no está en la actividad política y Julio Cobos desistió en los últimos días, por lo que solo quedaron enj la nómina cuatro de los cinco gobernadores peronistas de Mendoza desde 1983. Tampoco fue invitado el actual gobernador, el único de todos que es egresado de esa facultad.

La diplomatura de Posgrado en Gestión y Política Publica nació bajo la necesidad de formar y capacitar a los cuadros técnicos y políticos para la gestión del Estado, en sus distintos niveles, nacional, provincial y municipal. Se trata de una formación profesionalizante que entiende que las y los funcionarios públicos son una fuente esencial de conocimiento necesario y fundamental para una buena gestión pública, transparente, de calidad y abierta a la participación de los demás actores sociales, políticos y económicos. Se trata de un programa con particularidades únicas en la región de Cuyo, reconocido a nivel continental por ser miembro de la Red Interamericana de Educación en Administración Pública -INPAE-. A través de su currícula se busca rescatar, desde diversos abordajes teórico-metodológicos, la experiencia de funcionarios en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. En dicho sentido, los ex gobernadores disertarán sobre: implementación de políticas públicas; gobernanza y la transparencia en la gestión pública; planificación de gobierno y política presupuestaria.

Este año además se lanza una cohorte para la zona sur. La misma se dictará en San Rafael en respuesta a la demanda por llevar este tipo de oferta de posgrado al resto del territorio provincial.

Esta es la agenda de los exgobernadores: