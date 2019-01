Cuadernos: ejecutivo contó cómo pagó coimas a Uberti

Un directivo de Caminos de América, que es una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integró la Corporación América de Eduardo Eurnekian, confirmó ante la Justicia que pagó sobornos al ex director ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, para que no le revocaran la concesión de un corredor vial, y reveló detalles de ese pago.

El relato al que accedió Télam y forma parte del expediente de la causa de los cuadernos de las coimas, pertenece a Juan Manuel Collazo, directivo de la UTE integrada por Helport S.A, Corporación América y Podestá Construcciones S.A.

"Las entregas las hice en el despacho de Uberti en sobres cerrados que según me enteré por (Juan Marcos) Perona nunca superaron los 55 o 60 mil dólares anuales que percibió Uberti, a partir del segundo semestre de 2004 hasta el primer semestre del 2007 que es cuando se fue del cargo", sostuvo Collazo en un escrito que presentó a fin de diciembre, el día de su indagatoria.

La confesión de Collazo se produjo durante la indagatoria convocada por el juez federal Claudio Bonadio, en el tramo de la causa de los cuadernos en el que se investiga el supuesto pago de coimas para acceder a contratos de realización de obras, o concesión de corredores viales.

Fue el propio ex funcionario kirchenrista Uberti quien declaró ante la Justicia haber recaudado montos ilegales, durante su paso por el Órgano de Control de Concesiones Viales, que habrían sido aportados por los titulares de las empresas concesionarias.

Collazo relató en el expediente cómo fue que se formó la UTE que compitió por la concesión de las obras de un corredor vial, cómo fueron las supuestas presiones por parte de Uberti y, finalmente, cómo se habría concretado el pago.

Así, contó que en 2003 Juan Marcos Perona, presidente y accionista de Helport S.A., que realizaba tareas de construcción y repavimentación de los aeropuertos a Cargo de Corporación América, le había comentado que pronto habría una licitación pública para la construcción, mantenimiento, ampliación y explotación de corredores viales.

"Ganamos y nos fue adjudicado el Corredor número 4 y en cumplimiento de las exigencias de los pliegos constituimos la UTE con la siguiente composición accionaria: Corporación América S.A el 86,90 por ciento, Helport S.A. el 13 por ciento y Podestá Construcciones el 0,1 por ciento", detalló.

Al poco tiempo, según su relato, les llegó la presión: "Al mes aproximadamente de la adjudicación, cuando finalizaba 2003, nos hacen saber del señor Claudio Uberti que los adjudicatarios teníamos que entregarle una suma mensual con destino a las más alta autoridad del gobierno, a efectos de colaborar con lo que le dijeron eran 'los gastos de la política'".

Según sostuvo en el escrito que presentó en la Justicia, el pedido de retornos incluía una advertencia: "De no hacerlo a él (por Uberti) lo destituirían y la UTE iba a recibir una presión que resultaría insoportable hasta ver rescindidos los contratos o quebradas las empresas".

"A mediados del 2004 aproximadamente Claudio Uberti me convoca y me dice que como titulares del corredor 4 teníamos que aportar a los gastos de la política como todos, explicándome que su cargo dependía de ello", agregó.

Collazo sostuvo que le transmitió el mensaje a Perona, quien le respondió que "que Corporación América podía soportar un pedido extorsivo hecho nada menos que en nombre del Presidente de la Nación (el fallecido Néstor Kirchner), pero no así Helport S.A, ni su persona".

Finalmente, aseguró en su escrito que Perona decidió responder al pedido con su patrimonio particular "con el objeto de evitar que produzcan el daño anunciado", y le pidió que fuera él quien le llevara el dinero a Uberti.

"Me encarga la tarea como favor personal ya que era yo quien había recibido el pedido y el que por mi labor corriente en la UTE era quien debía concurrir a ver a los empresarios y funcionarios de las reparticiones competentes", detalló.

Ayer, el presidente de Corporación América se había presentado ante el juez Bonadio para responder también en indagatoria por los mismos corredores viales y aseguró que no pagó coimas ni instruyó que otro lo hiciera por él.

Tal como relató esta agencia, Eurnekian explicó cómo Helport S.A., una empresa que realiza obras viales y se encuentra investigada en la misma causa, se incorporó a Corporación América y se desentendió del eventual pago de sobornos por parte de la misma.